Kevin afviser nyt forslag: 'Lyder rimelig dumt'

SUZUKA (Ekstra Bladet): Formel 1 pønser på at ændre kvalifikationsformatet til den kommende sæson. På bordet er et forslag om at indføre Q4, så der i løbet af en times tidtagning udskilles tre gange fire kørere, inden top otte kører om pole-position.

Hos Haas er ingen synderligt imponeret over den idé.

- Jeg synes, det lyder rimelig dumt, konstaterer Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Lige nu er tidtagningen et udskilningsløb, hvor der først falder fem fra i Q1, yderligere fem i Q2, inden de ti bedste kører Q3. Samtidigt SKAL top ti starte løbet på det sæt dæk, som de kvalificerede sig på i Q2.

Det nye format risikerer at skade de bedste midterhold og gøre afstanden til Mercedes, Ferrari og Red Bull endnu større. Fordi topholdene er så meget hurtigere, at de kan benytte hårdere dæk i Q2.

Kevin Magnussen mener, at det ændringsforslaget kun kan fungere, hvis alle får frit dækvalg til løbet.

- Dem, der kan komme i Q4 uden at bruge det blødeste dæk, har bare en kæmpe fordel. For at komme i Q4 vil vi være nødt til at bruge det blødeste dæk, og så har du en ulempe i racet. Det giver bare de hurtigste en endnu større fordel, siger danskeren.

Hvilket er et ekko af teamchefens holdning.

- Efter min mening gavner alle ændringer normalt de store teams. Uanset hvad vi diskuterer, går det altid i den retning, siger Günther Steiner.

- Hensigten med at give frit dækvalg til dem, som ikke nåede Q3, var at mikse det hele. Men i sidste ende er det en fordel for de store, fordi de er i stand til at gå videre fra Q2 på hårdere dæktyper, hvilket hjælper dem i løbet. Igen missede vi målet.

- Hvis vi splitter kvalifikationen til 4-4-4-8, bliver det ikke bedre. Nummer syv og otte risikerer at være på røven, for de seks forreste går igennem under alle omstændigheder på det hårdere dæk, mener Haas-bossen.

Foreløbigt er der kun tale om et forslag, men et som F1’s sportslige chef Ross Brawn synes om:

- Ingen aftale er nået er i forhold til at introducere det til 2019, men debattens frø er plantet, og nu skal vi sikre, at det gror ordentligt.

