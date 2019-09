Kevin bakker op om Hamilton: - Ulækkert!

Torsdag udtrykte Formel 1-kører Lewis Hamilton sin væmmelse over grindedrab.

Det gjorde han klart i et opslag på Instagram.

Fredag stemmer den danske kollega Kevin Magnussen i.

Ingen af de to racerkørere kan døje de grindedrab, der finder sted på Færøerne.

'Ja, det er helt og aldeles ulækkert. 100% enig', skriver Magnussen i en kommentar til Hamiltons opslag.

Du kan se opslaget herunder. Artiklen fortsætter efterfølgende.

Danskeren påpeger dog over for englænderen, at Danmark ikke har beføjelser til at gøre det store ved det.

'Danmark har ikke magten til at sætte en stopper for det her', Lewis, skriver han også i kommentaren.

Se også: Sandheden bag F1-mystik: - Han blev rasende

Grindedrab er fra tid til anden op at vende i diverse medier.

Den blodige tradition går tilbage til vikingetiden og dyrkes stadig på Færøerne.

Ved en konference i Thorshavn i 2012 blev forskellige aspekter af grindedrab diskuteret.

Det skriver videnskab.dk.

På konferencen kom man blandt andet frem til, at grindehvalen ikke er en truet dyreart, og at den færøske måde at jage den på ikke er en trussel for artens overlevelse.

Lewis Hamilton har erklæret, at han er veganer.

I august åbnede han sin egen burgerrestaurant i London, hvor der kun bliver serveret kødfrie burgere.

Se også: Hamilton raser: Stop det, Danmark