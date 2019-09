Kevin bebrejder sig selv: - Dumt af mig

Haas-duoen lå til begge at kvalificere sig i top ti for første gang siden Spaniens Grand Prix i maj, men Kevin Magnussen fejlede i det afgørende forsøg

Minderne fra Sochi Autodrom er rigtig gode for Kevin Magnussen. Faktisk er det kun Australien, som den danske racerkører er kommet fra med flere point i F1-karrieren end fra Rusland.

Tegningen til en gentagelse i 2019-udgaven var der, efter Haas viste overraskende styrke både under tredje træning og tidtagningen, men kun Romain Grosjean forløste den som den eneste med en niendeplads.

Danskeren dummede sig, da de sidste marginaler skulle klemmes ud af bilen i den tætte kamp om at nå kvalifikationsfinalen (Q3).

Løbsingeniøren Gary Gannon skød skylden på en pludselig kastevind, mens Magnussen bebrejdede sig selv. Ikke mindst fordi han allerede i Q1 på en i princippet langsommere bane havde kørt en tid, der ville have rakt til top ti.

Hans første forsøg i Q2 havde været rodet, så der var masser af tid at hente.

- Jeg lavede en fejl i sving otte, hvor jeg taber bagenden og ender ud over kerben, og det var den omgang. Det var ret dumt af mig, for jeg havde en rimelig margen til at nå gå videre. Jeg er rimelig skuffet over mig selv, sagde danskeren til den skrevne presse efter tidtagningen.

- Bilen blev virkelig vakt til live. Det var en af de dage, hvor man kunne have strålet, og hvor 'best of the rest' var inden for rækkevidde.

Kevin Magnussen skal forsøge at score point i Rusland for fjerde gang ud af fem mulige med et udgangspunkt i en startplacering som 13'er. Foto: Anton Vaganov/Reuters/Ritzau Scanpix

Motorstraffe til rivaler betyder, at hans 14. plads bliver til en startplacering som 13'er, mens teamkammeraten Romain Grosjean også rykkes en plads frem og derfor starter otter. Tre ud af fire besøg i Sochi har udløst point, så håbet er der stadig.

- Det så godt ud fredag, hvad farten angår, så vi må se, hvad vi kan gøre til løbet, siger danskeren.

Efter skuffelsen i Singapore, hvor en plasticpose spillede en afgørende rolle i at sende Kevin Magnussen ud af pointene, glædede teamchef Günther Steiner sig over fremgang i den svære sæson. Teamets beslutning om at sende begge kørere ud i såkaldte hybridbiler, der bygger på årets oprindelige design, lader til at gøre dem mere konkurrencedygtige.

- Ikke dårlige startpositioner. Vi forventede det ikke, men vi forventer aldrig noget. Vi er ret tilfredse med disse position. Vi er glade for at være i Q3 med Romain, som nu starter otter. Uheldigvis blev Kevin offer for et vindstød på sin Q2-omgang eller tror jeg, at han også havde nået Q3.

Romain Grosjean har et godt udgangspunkt for at sikre de første Haas-point siden Tysklands Grand Prix i juli. Foto: DIMITAR DILKOFF/AFP/Ritzau Scanpix

Se også: Fremtidens F1-stjerner: Dansker står først i køen

Se også: F1-hold skifter til gammel kending

- I øjeblikket er vi tilfredse med, hvad vi har. Vi prøver at køre et godt race i morgen og forhåbentlig komme hjem med nogle point, siger Steiner.

For fjerde løb i træk holder Charles Leclercs Ferrari på pole-position. Senest en Ferrari-kører fire på stribe sad Michael Schumacher i cockpittet, hvilket fortæller en historie om, hvilken kører den unge monegasker er ved at udvikle sig til.

