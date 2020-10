Kevin bekræfter: Farvel til Haas

Som Ekstra Bladet kunne løfte sløret for tirsdag, er Kevin Magnussens tid på Haas-teamet forbi efter denne sæson.

Det bekræfter den 28-årige dansker nu på sine sociale medier.

Kort forinden havde hans franske teamkammerat Romain Grosjean bekræftet sin afgang.

- Kære alle. Formel 1 bliver min sidste sæson med Haas F1 Team, skriver Magnussen.

- Jeg har haft en fantastisk tid med teamet og ser tilbage på en fantastisk rejse. At være en del af et helt nyt team har været en udfordring, som jeg virkelig har nydt, og som har givet mig en masse erfaring, der har hjulpet mig med at vokse og udvikle mig som kører.

- Jeg vil gerne takke Gene, Günther og alle på raceteamet for deres tillid til mig gennem de seneste fire år.

- Jeg arbejder stadig på mine planer for fremtiden, som jeg vil annoncere, når tid er.

- Der er stadig seks løb tilbage i denne sæson, og jeg er fast besluttet på at slutte af på toppen. Tak til alle for jeres støtte, skriver Kevin Magnussen.

Romain Grosjean bekræfter: Slut hos Haas

Watt skærer igennem: - Kevin ofret i politisk spil

Kort efter kørernes udmeldinger landede så en pressemeddelelse fra Haas-teamet, som bekræftede afgangen og takkede Romain Grosjean og Kevin Magnussen for deres arbejde.

- Romain var en fundamental del af vores begyndelse, da vi ledte efter en kører med både fart og erfaring. Hans resultater i det tidlige 2016 (en sjetteplads i Australien til premieren og en femteplads i Bahrain til det efterfølgende løb, red.) var en fair belønning ikke kun til hans talent, men også hele teamets indsats for at komme på gridden til den sæson, udtaler teamchef Günther Steiner.

- Da Kevin kom til en sæson senere, fik vi hurtig tilbagebetaling, da begge biler scorede point (i første sæson scorede Esteban Gutierrez kun 11. pladser som bedste resultat, red.) og selvfølgelig fik vores første dobbelt-point det år i Monaco.

- Vi har mange gode minder sammen - især vores 2018-sæson, hvor vi sluttede femmer i mesterskabet i vores kun tredje sæson. Romain og Kevin spillede en betydelig rolle i den succes, lyder det fra Steiner.

Kevins F1-farvel: Her er hans lukrative alternativ