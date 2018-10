Kevin blændende i Ferrari-chok

AUSTIN (Ekstra Bladet): Med en festklædt Haas Hill på Circuit of the Americas var der dækket op til det bedste hjemmebanegrandprix i teamets historie.

Kevin Magnussen gjorde sit og leverede en bundsolid niendeplads, hvilket er Haas’ bedste resultat i USA.

Alligevel tager teamet til Mexico med en dårlig smag i munden.

For Renault overraskede med en sjette- og syvendeplads, og de 14 point gør ondt i kampen fjerdepladsen i konstruktør-VM.

Romain Grosjean havde nemlig en forfærdelig dag.

Kun marginaler skiller en Formel 1-kører fra at være helt og skurk. Hvilket franskmanden fik at føle sekunder efter starten.

Lørdag præsterede han den bedste kvalifikation for Haas F1 Team på hjemmebanen med en ottendeplads. Faktisk var han kun en lille fejl i sidste sving fra sjettepladsen og ‘best of the rest’.

Foto: Ritzau Scanpix

For så at smide det hele på gulvet, da det blev alvor.

Grosjean kom skidt fra land og mistede positioner til både Charles Leclerc og Carlos Sainz, som pådrog sig en fem sekunders straf for at skære et hjørne og få en fordel.

Men han dummede sig, mens Esteban Ocon og Charles Leclerc kæmpede foran.

I beskidt luft missede Grosjean sit bremsepunkt, låste dækkene og bragede ind i Sauber-køreren.

Dommerne tager et nærmere kig på den situation efter løbet, men Haas-køreren så ikke for heldig ud i den situation.

Kørerne ved, hvor meget vejgreb disse biler mister i beskidt luft. Sammenstødet kostede både en ny frontvinge og skade på hjulophænget, så hjemmebanegrandprixet var ‘game over’, før det overhovedet kom i gang. På pitvæggen måtte han give sin version til teamchef Günther Steiner af den bommert.

Kevin Magnussen kom uproblematisk fra start og tilbragte det meste af sit løb i kamp mod de to Force India-kørere.

Hos Haas vil man ærgre sig over, hvordan Carlos Sainz slap med fem sekunder straf for at køre af banen i starten, for han fik større fordel af at slippe forbi begge Force India en den tidsstraf.

Renault-duoen var aldrig rigtig inden for rækkevidde.

Til gengæld var Kevin Magnussen i fuldt angreb på Esteban Ocon om ottendepladsen til sidst - og leverede en af de få overhalinger i løbet, da Sergio Perez fik Jack & Jones-bagvingen at se.

Til sidste måtte han bakke af, da benzintanken var skræmmende tæt på tom.

Med Lewis Hamilton på pole-position tydede alt på, at han skulle kåres som femdobbelt verdensmester i USA.

Det bliver tidligst i Mexico.

Sebastian Vettel dummede sig igen og måtte nøjes med en fjerdeplads efter en snurretur på første omgang. Men til gengæld leverede Kimi Räikkönen en sensationel sejr i det underholdende grandprix.

Iskold triumf: Räikkonen snupper sejr i Austin - Hamilton må vente lidt endnu

For første gang siden sæsonafslutningen i 2016 i Abu Dhabi vandt Räikkönen en position på første omgang.

Mercedes valgte en to-stopper, da endnu en motorfejl til Daniel Ricciardos Red Bull sendte en virtuel safetycar på banen.

Hvilket skabte en helt fantastisk afslutning, hvor Lewis Hamilton kom drønende bagfra på langt friskere dæk. Max Verstappen var dog ikke til at komme forbi, så for første gang siden Australiens Grand Prix stod Kimi Räikkönen øverst på podiet.

Fra sin startposition som 18’er kørte Max Verstappen en blændende andenplads hjem.

