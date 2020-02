Kevin bobler af selvtillid: Vi har en god bil

2019 var lige til skraldespanden, men Haas er opsatte på at komme tilbage til de sjove dage i denne sæson.

Kevin Magnussen er overbevist om, at teamet har lært meget, og så har han store forventninger til bilen forud for testene, der begynder 19. februar.

- Jeg glæder mig meget til testene i år. Jeg er sikker på, at vi har en god bil, siger han.

- Forhåbentlig har vi lært fra sidste års fejltagelser. Det er jeg helt sikker på.

Også teamchef Günther Steiner tror på fremgang, og han kan ikke vente med at komme i gang.

- Efter sådan et 2019, som vi havde, er det godt at komme i gang igen og start på ny. I midten af sidste sæson gik det op for os, at vi måtte gøre noget andet i 2020, så det gør vi, siger han og nævner også, at ledelsen vil lytte mere til kørernes fedback denne gang.

- Vi har lært, hvordan vi forbedrer den måde, vi analyserer vores data på. Vi har også lært at lytte til vores kørere. det hjælper en del, siger han og lægger sig dermed på linje med Romain Grosjean, der for nylig fortalte, at hans feedback havde hjulpet holdet ud fra en blindgyde, hvor de troede, at hjulene vat deres største problem. Det viste sig nemlig at være et andet.

Steiner og Magnussen har planer om et stort 2020. Foto: Jan Sommer

Ligner sig selv - men bilen er 'ekstrem'

Kører fra start

Magnussen er første mand i bilen i år, og kører hele den første dag. Derefter overlader han vognen en dag og kører så igen om fomiddagen 21. februar.

Selv er han i topform og bobler af selvtillid.

- Jeg har aldrig været så godt forberedt som i år, lyder det fra Magnussen, der tog et par uger fri, hvor han koblede totalt fra og så sin familie og venner.

- Jeg nyder at være menneskelig et stykke tid. I slutningen af december begyndte jeg mine forberedelser.

Sidste sæson endte Haas næstsidst i konstruktørernes mesterskab, og selvom K-Mag slog Romain Grosjean i det interne regnskab, så skal der mere til at skabe værdi for den danske kører.

Testdagene på Circuit de Barcelona-Catalunya er delt op i to. De første omgange køres fra 19. til 21. februar, mens de sidste justeringer skal foretages 26.-28. februar.

Første løb køres i Melbourne 15. marts.

