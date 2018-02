Kevin centimeter fra væggen: Umuligt at blive på banen

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Der var flere biler i gruset denne tirsdag, for banen var en skøjtebane, der ikke ville kørerne det bedste. Kevin Magnussen tog prisen for ’tættest på væggen’, da han kørte af i sving fire.

- Jeg kunne rent fysisk ikke blive på banen. Når dækkene ikke virker, så virker de bare ikke, siger Haas-køreren til Ekstra Bladet.

Se afkørslen herunder:

Magnussen var kørt ud af pitten, og tidligt vidste han, at den var gal.

- Den tur var værre end at være i selve vejret, lød det fra danskeren, der ikke var den store fan af Spaniens alternative vejr.

Teamet tog den på sin kappe, at Magnussen var blevet sendt ud med så skidt et udgangspunkt.

- Det er svært at få dækkene til at virke, og vi fik ikke selvtillid ind i Kevin, da han kørte ind i gruset. Det havde ikke noget at gøre med ham, det var vores fejl, siger teamchef Günther Steiner.

- Det var en funktionsfejl i indstillinger, så det var ikke muligt for ham at få dækkene op i temperatur. Og det er brutalt derude, hvis temperaturen går ned på dækkene. Ligesom at køre på is.

Haas-raceren fik skader af den uforsætlige omvej, og det skal fikses, men man venter på nye reservedele, der kommer i morgen. Også et nyt gult er på vej, men det kommer ikke i bilen til onsdagens test, da udsigter for den ser meget svære ud.

Romain Grosjean er næste Haas-kører på banen, mens Magnussen venter til torsdag. Ekstra Bladet dækker samtlige af test-dagene LIVE fra start til slut.

Kevin Magnussen måtte bruge mere tid end ønsket i pitten - væk fra raceren. Foto: Jan Sommer