Kevin: - Det kommer bare skidt igen

Kevin Magnussen er for længst stoppet med at lytte til andres brok over hans kørsel, men har taget en principbeslutning om ikke at lade sig tirre

For første gang i tre år kunne Kevin Magnussen forlade en grandprix-weekend med et samlet rundt nul på sin licens. Hvilket stort set ingen af de rivaler, som har kaldt ham for beskidt gennem årene, kan bryste sig af.

Den danske racerkører føler ikke, han har gjort det store anderledes gennem de seneste 12 måneder sammenlignet med de første sæsoner.

Indstillingen er fortsat at køre så tæt på grænsen for at få det optimale resultat - senest bevist i duellen med teamkammeraten Romain Grosjean - men uden at tiltrække sig unødvendig opmærksomhed fra dommerne.

- Jeg har altid sagt, at når du får en straf, har du dummet dig og ikke gjort dit job ordentligt, selv om man altid har en følelse af, at det er uretfærdigt, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Jeg ser altid med åbent sind på en straf og helt konkret på, hvad jeg kan gøre for at undgå det næste gang. Men samtidigt få det bedste ud af løbet. Alt foregår på grænsen i Formel 1. Regelsystemet er ingen undtagelse; det gælder om at få så meget ud af det som muligt, siger han.

Unødvendigt at ødelægge en andens omgang

En ting er beslutninger i cockpittet, som hvis man slipper af sted med det, kan gøre forskel på point eller en tur hjem med tomme lommer. Noget andet er eder over radioen fremprovokeret under træning eller kvalifikation.

I disse situationer er det ikke med vilje, for her har den 26-årige dansker taget en principbeslutning.

- Jeg gør altid mit ypperste for at komme væk; især på mine slow-laps. Jeg synes, det er unødvendigt at ødelægge en andens omgang. Det kommer bare skidt igen, hvis du ligger og prøver at provokere lidt.

- Det synes jeg, nogle af de andre gør, hvor man tænker, hvorfor ikke træde på bremsen lidt tidligere eller trække ind; du er alligevel på en langsom omgang. I mit hoved får man helt lyst til at ødelægge det for dem, hvis de fucker med en, men der har jeg taget en beslutning om, at man ikke får noget godt ud af give igen, siger han.

Ny anklage mod Kevin: Sådan fik han belastet ry

Sidst Kevin Magnussen fik en straf for at komme i vejen var i 2017 under kvalifikationen til USA’s Grand Prix. Sergio Perez råbte meget højt under tv-dækningen og i efterfølgende internethistorier. Til gengæld faldt mexicaneren ned, da han fandt ud af, at det var teamets skyld.

Hvad det som oftest er, hver gang en kører kommer i vejen for en anden på et vigtigt tidspunkt.

- Vi har ingen chancer for at se noget i spejlene, men det er os, som får straffen, for det er vores ansvar. Men vi læner os 100 procent op af pitvæggen, for vi kan ikke vide, om ham bagved er på en hurtig eller langsom omgang. Og der er bare kæmpe stor forskel på, hvor hurtigt han når op til dig.

Günther Steiner glæder sig over det runde nul på Kevin Magnussens licens, men så gerne at strafpointene var lidt mere ligeligt fordelt mellem hans kørere ... Foto: Jan Sommer

Der skal ekstremer til, før Kevin Magnussen hæver stemmen over radioen eller efterfølgende. Tag anden træning i Barcelona, hvor Ferraris Charles Leclerc kørte søndagstur i racinglinjen, så danskeren måtte afbryde sin kval-simulation. Han markerede over for monegaskeren med hånden, men undlod et sikkert hit på de sociale medier ved at svine over radioen.

Kun i særtilfælde som Monza i fjor, hvor Fernando Alonso besluttede sig for at smadre Haas-kørerens kvalomgang og slap af sted med det, får ham til at råbe højt. Ellers ignorerer han den støj, som særligt radiobeskederne kan være.

- Jeg lytter til det, når jeg er ved stewards og får noget at vide. Der er mit fokus. Så må de brokke sig, hvis de brokker sig. Jeg hører det ikke og brokker mig selv meget, meget sjældent.

- Hvis jeg har et problem, taler jeg med stewards eller personen. Ellers er det bare at komme videre, for de fleste ting, der sker på en racerbane, er ikke med vilje alligevel.

F1's bisseliste - pr. 13. maj 2019 Romain Grosjean: 6 Lance Stroll: 6 Sebastian Vettel: 5 Max Verstappen: 5 Valtteri Bottas: 4 Sergio Perez: 3 Nico Hülkenberg: 3 Carlos Sainz: 3 Daniil Kvyat: 2* Kimi Räikkönen: 2 Daniel Ricciardo: 2 Pierre Gasly: 2 Lewis Hamilton: 0 Charles Leclerc: 0 Kevin Magnussen: 0 Lando Norris: 0* Alexander Albon: 0* George Russell: 0* Robert Kubica: 0* Antonio Giovinazzi: 0* *nye kørere i 2019 med foreløbigt kun fire løb. De øvrige har 21 tællende grandprixer

