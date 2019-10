Kevin drømmer om deja-vu

MEXICO CITY (Ekstra Bladet): Allerede fredag eftermiddag vidste teamchef Günther Steiner, at mødet med Autódromo Hermanos Rodríguez ville blive lige så svært som frygtet.

Spådommen holdt stik, så Kevin Magnussen og Romain Grosjean starter deres umulige mission søndag aften i næstsidste startrække med yderst lange udsigter til point.

Balancen har drillet begge kørere, bilen har intet greb, skøjter rundt og ser heller ikke videre konkurrencedygtig i løbstrim. Så Kevin Magnussen kommer næppe fra sin 100. grandprix-weekend med et godt resultat.

- Det eneste er, at jeg i 2017 startede … var det 17’er? Og jeg scorede en ottendeplads, så man skal aldrig sige aldrig. Sådan ser jeg det, siger danskeren, da Ekstra Bladet taler med ham lørdag aften i Mexico.

- I 2017 brød alle ned. Du skal stadig kæmpe for det. Dengang havde jeg Fernando bag mig i det meste af løbet. Han lå også dernede. Fordi jeg holdt ham bag mig, fik jeg en masse positioner, da folk begyndte at udgå. Man ved aldrig om den 15. plads, du kæmper for, lige pludselig kan blive til point.

Lige præcist det løb vurderer Magnussen selv til at være en af sine bedste præstationer for Haas. Kampen mod Fernando Alonso står stadig lysende klart.

- Alt var på et knivsæg, for han laver INGEN fejl. Så han er der, hvis du laver en. Mentalt var det et hårdt løb. Han var lige der over SÅ mange omgange.

Og så glemmer danskeren, at han også holdt Lewis Hamilton bag sig til allersidst.

Når ret skal være ret, kvalificerede Kevin Magnussen sig i 2017 som 18’er, men startede 14’er. En safetycar på det rigtige tidspunkt hjalp også til.

Foto: Carlos Jasso/Reuters/Ritzau Scanpix

Noget lignende skal ske søndag, hvor der bør være mange pitstop i spil. De fleste teams havde store problemer med dækslid.

- Det ser altid værre ud om fredagen, når banen er grøn, end det er til søndagen. Men jeg tror ikke, at en et-stopper er mulig. Det bliver mindst to stop, konstaterer Magnussen.

Hans chef havde heller ikke de store forventninger.

- Man giver aldrig op, og hvad vi kan lære i år, hjælper os til næste år. Men vi vidste, at når man har et aerodynamisk problem, så er det her, at man for alvor mærker det; i højden og i den tynde luft, siger Günther Steiner.

100 løbs-jubilaren gør status: Mine bedste minder

Debriefing fra Japan: - Vi skulle have lyttet til kørerne

- Vi har beviset. Kevin gled meget smukt; de viste det i langsom gengivelse på tv, men sådan skal en Formel 1-bil ikke opføre sig. Man kan se, hvad der mangler. Vi prøver at klemme det sidste ud af den hver gang og ved nu, hvad vi IKKE skal gøre til næste år, men det kan ikke fikses nu og her, siger Haas-bossen.

Romain Grosjean forventer ligeledes en lang søndag:

- Håb? På papiret, nej. Men ser man på, hvor meget bilen har ændret sig for session til session, kan det være det bliver bedre til løbet ...

Mexicos Grand Prix starter kl. 20.10 dansk tid og kan følges live på ekstrabladet.dk

