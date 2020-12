Kevin-effekten: Det overraskede os

Seerfesten har toppet, men TV3 Sport ser ingen grund til at skrue ned for ambitionerne. Formel 1 er kommet for at blive - også uden en dansker

Når danske sportsfolk gør det godt, følger danskerne med ved skærmen.

De mest flygtigt interesserede faldt fra kort efter Kevin Magnussens sensationelle start i 2014.

Men Formel 1-entusiasterne er en særlig størrelse, for de har holdt fast gennem danskerens op- og nedture. Derfor er man hos TV3 Sport heller ikke så nervøs over fremtiden efter Magnussens exit.

Den danske racerkører åbnede døren for nye fans og mindede andre om, at F1 stadig er fedt.

- Kevin Magnussens entre betød et boost i seertal og en generel større udbredelse af sporten i Danmark. Formel 1 er gået fra at være for feinschmeckere til noget folkeligt, som man fulgte med i.

- Det kom ikke bag på os, at det blev mere populært, men omfanget overraskede nok positivt, siger Peter Palshøj, vært og F1-redaktør hos TV3 Sport, som siden 2009 har haft rettighederne i Danmark.

Samme oplevelse har Ekstra Bladet også haft.

- Generelt er der et niveau for interesse, der hedder før og efter 2014. Og på intet tidspunkt har vi været under niveauet fra før 2014. Det peaker helt sikkert i foråret 2014, hvor vi har rigtig-rigtig mange seere.

- Tallene var gode for det første løb med alle de forbehold, når det køres tidligt om morgenen, men det var helt vanvittigt til de efterfølgende løb i Malaysia og Bahrain. Og det eksploderede især i Bahrain, fordi vi kom ind i normal eftermiddags-sendetid igen, fortæller Palshøj.

Seerinteressen toppede i Bahrain 2014, men har siden holdt et højt niveau, som aldrig dykkede tilbage til tiden før Kevin Magnussen. Foto: Jan Sommer

En gruppe falder fra, da det går op for dem, at der ikke er danske podier hver gang, og verdensmesterskabet er uden for rækkevidde. Farvellet til McLaren i 2015 koster også seere, men det generelle niveau er stadig meget højt.

Med resultater følger seere, så tallene stiger i 2018, hvor Haas leverer en hurtig bil.

Samme resultat giver Netflix’ F1-dokumentar, der er på vej ind i sin tredje sæson.

- ‘Drive to Survive’ med deres helt unikke adgang, som ikke engang broadcastere får lov, fik bredt sporten ud og vist en masse af de historier, som I på Ekstra Bladet, på BT og vi på Viaplay har fortalt i mange år.

- Men de blev lige pludselig synlige og pakket ind på en lidt realityagtig måde, så en masse nye mennesker fik øje på Formel 1. Tidligere var det mænd, man talte med F1 om. Nu er det også med familier, kærester og koner.

- Jeg tror, at vi kan takke ‘Drive to Survive’ for en del. Altså min kone knækkede også først koden, da hun fik set billeder fra kulissen, siger Peter Palshøj.

Tak til Kevin

Rettigheder til Kevin Magnussen forestående eventyr i amerikanske sportsvogne endte hos TV3 Sport. Men det får ikke de store konsekvenser for F1-dækningen.

- Vi har stadig rettigheden, og vi betragter den som en af vores vigtigste. Sporten bliver ikke dårligere af, at Kevin ikke er med. Det bliver bare mindre interessant ud fra en dansk vinkel, men der findes stadig Räikkönen, Vettel, Verstappen og alle de andre.

- Man kan dele F1-seere op i to grupper. Dem, der primært ser det, fordi der er en dansk vinkel med Kevin Magnussen, og så dem der altid har interesseret sig for sporten.

- Tak til Kevin, fordi han lært en masse danskere at interessere sig for F1. For det kan vi se på baggrund af 2014-tallene, men jeg vil påstå, at mange af dem vil være med selv uden Kevin, siger redaktøren.

Med Christian Lundgaard i F2 og Frederik Vesti i F3 til næste år er der potentiale for et ny dansk eventyr.

- Jeg kan huske, at vi tilbage i 2012-2013 dækkede Formel Renault 3.5 og Kevins juniortid. Ligesom vi er gået op i Lundgaard og Vesti og har rettigheder til dem, så er det da bare en god historie. Kommer Lundgaard ind i 2022, tror jeg, at vi får et nyt 2014, siger Palshøj.

