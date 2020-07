Kevin elskede det: Ekstremt er godt

Kevin Magnussen er glad for, at kørerne blev sluppet løs i det vilde vejr i Østrig. Både danskeren og teamchef Günther Steiner mener, at han fik det maksimale ud af Haas-raceren med 15. pladsen

Kraftig regn udsatte kvalifikationen til søndagens grandprix på Red Bull Ring i tre kvarter, før kongerne af de våde forhold blev sluppet løs.

Lewis Hamilton toppede foran Max Verstappen, mens Sergio Perez nede på 17. pladsen understregede, at han ikke er så glad for det våde vejr, som dem der er vokset op på gokartbaner i Nordeuropa.

Kevin Magnussen blev nummer 15 og elskede sin arbejdsdag trods de svære betingelser.

- Jeg synes, vi skal køre, når det er ekstremt, siger han til Ekstra Bladet på et onlinemøde.

- Det er ikke rigtigt, at vi har et dæk til ekstrem regn, og vi får sjældent lov til at bruge det. I dag brugte vi det, fordi forholdene var til det. Det er den gode balance. Det er ikke godt, hvis der er rødt flag i sessionen grundet vejret og i det øjeblik, at det er grønt, så skifter alle til intermediates. Så har man udskudt det for længe, mener han.

Er vejret godt nok til, at redningshelikopteren kan flyve, og det er muligt at få greb på langsiderne, er Kevin Magnussen tilhænger af at køre.

- Når man ikke kan køre i en lige linje grundet akvaplaning, er det naturligvis for meget. Men bare fordi der er et par vandpytter, betyder det ikke, at man skal udsætte sessionen; det kan vi godt overleve. Derimod er langsiderne en endeløs række af stående vand, er det røde flag nødvendigt.

Derfor er danskeren heller ikke nødvendigvis 100 procent enig i, at kvalifikationen blev udskudt så længe.

- Jeg ved ikke, om det var umuligt. For vi blev ikke sendt derud. Hvis vi blev sendt derud, skulle vi være forsigtige de første omgange og tjekke forholdene, og derefter kunne vi beslutte, om det var for meget, siger han.

Fra 11. til 14. pladsen adskilte kun en tiendedel Charles Leclerc, George Russell, Lance Stroll og Daniil Kvyat.

Herefter var der et halvt sekund ned til Magnussen på 15. pladsen, som trods adskillige forsøg i det våde vejr ikke kunne finde mere tid.

- Jeg følte, at jeg havde styr på bilen, og jeg føler mig altid tilpas i de her forhold. Jeg tror ikke, jeg kunne få mere ud af den og pressede den maksimalt. Men jeg indså, at hullet var for stort. Der er kun så meget, du kan gøre som kører.

- Og jeg var ikke mere end et halvt sekund eller deromkring fra Ferrarien. Det siger alt, siger han.

Til søndagens løb kommer Charles Leclerc endda til at holde skråt foran Kevin Magnussen.

Ferrari-køreren fik efterfølgende tre placeringers straf for at komme i vejen for Daniil Kvyat og starter 14’er.

Teamchef Günther Steiner var godt tilfreds med, hvad der blev leveret i den danske side af garagen.

- Se på Kevins sidste omgang. Han forbedrede sig i de to første sektorer, men mistede fire tiendedele i den sidste. Selv hvis han fundet noget mere i sektor tre, ville det ikke have gjort den store forskel, hvad position angår. Vi er på grænsen af, hvad vi kan i øjeblikket, siger han.

Søndagens løb køres sandsynligvis i tørvejr. For at sikre en topfart på Red Bull Rings langsider, som ikke gør Haas forsvarsløse i DRS-zonerne, har de måttet ofre noget downforce, hvilket koster i svingene, og greb når det er vådt.

Romain Grosjean tur i gruset på allerførste omgang kostede franskmandens chance for at sætte en tid.