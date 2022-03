- Kevin er en bonus

Allerede et løb inde i sæsonen lovpriser Mick Schumacher sin nye teamkammerat for sin erfaring og ekspertise

JEDDAH (Ekstra Bladet): 23 løb inde i sin Formel 1-karriere er pointsaldoen for Mick Schumacher stadig et stort rundt nul.

Tyskeren, som fyldte 23 år tirsdag, var ærgerlig over ikke at udnytte sæsonpremieren til at ændre på den statistik, men ikke desto mindre var 12. pladsen i tidtagningen og 11. pladsen i løbet hans hidtil bedste resultater.

Den markant forbedrede Haas-racer spiller største rolle, men også ankomsten af Kevin Magnussen i den anden side af garagen har betydning for Mick Schumacher.

- Kevin har været i motorsport længe og meget længere end jeg. Han medbringer helt sikkert meget til teamet, og det er fantastisk at have ham ombord og kunne lære fra ham, siger Mick Schumacher før Saudi Arabiens Grand Prix til blandt andre Ekstra Bladet.

- Hvilke ting giver han?

- Ting, jeg ikke kan sige her. Men det er bare generel ekspertise og evnen til at føle bilen. Han har kørt Formel 1 i en række år. Han har kørt flere forskellige generationer af biler, så han har været i stand til at føle den nye bil med det samme. Det er en stor bonus, fortsætter tyskeren.

Kevin Magnussen viste vejen i Bahrain, og Mick Schumacher vil gerne følge den. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Så hvad har du lært?

- Jeg vil ikke sige, at kørestil er noget, jeg lærer af, men mere tilgangen til at bygge sin weekend op. Hvad han mærker, og hvordan han mærker det sammenlignet med, hvor jeg ser det. På den måde kan vi gøre fremskridt sammen.

- Vi deler al information og har en meget åben debat om vores tilgang til forskellige sving, og hvordan bilen opfører sig. Vi lægger de ting sammen og prøver at forbedre bilen sammen, siger Schumacher.

Takket være Kevin Magnussens ti point i Bahrain går Haas-temaet ind til sæsonens andet grandprix som nummer tre i konstruktør-VM.

Teamchef Günther Steiner anerkender også Kevin Magnussens øjeblikkelige effekt, for selv om VF-22 er en hurtig og godt født racerbil, ville sidste års kører-duo have leveret det samme?

- Hvem ved? Jeg tror, at ved at hente Kevin tilbage, viser vi, hvad der er muligt at gøre. Jeg tror, at det ville have meget svært, hvis Nikita og Mick havde været på teamet, siger Günther Steiner.