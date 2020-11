Kevin er en farlig søvngænger

Kevin Magnussen fortæller i en podcast, at han for nylig var på vej ud ad vinduet i søvne

Det er godt, at der er mere fart på Kevin Magnussen på Formel 1-banerne end i de sene nattetimer.

Her har han nemlig det problem, at han går i søvne, og for nylig var det lige ved at blive rigtig farligt.

Dog nåede konen, Louise Gjørup, at stoppe ham.

- Jeg går i søvne. Jeg er en ret slem søvngænger. For nylig måtte min kone vække mig, fordi jeg var på vej til at kravle ud af vinduet. Og vi bor på anden sal, så det havde været ret skidt, fortæller Formel 1-køreren i podcasten 'In the Pink' med Sky Sports-værten Natalie Pinkman.

Søvngængeri er defineret som en formålsløs aktivitet i søvne, hvor vedkommende kan virke til at være ved fuld bevidsthed, men meget svær at komme i rigtig kontakt med. For de fleste stopper det i de unge år, men altså ikke for Magnussen.

Sæsonafslutningen i Abu Dhabi er lige om hjørnet i det, der kan være Magnussens sidste sæson i F1. Foto: Jan Sommer

I podcasten fortæller han, at han har en del at se til for tiden for at få fremtiden på plads, og han glæder sig til at kunne slappe af igen.

- De sidste par måneder har været ret intense. Jeg har hele tiden været på telefonen eller i gang på emailen, siger han i podcasten.

I slutningen af november skulle det gerne falde på plads, fortæller den den afgående Haas-kører, der har været på holdet siden 2017.

Nu har han kun tre løb tilbage i sportens mest fornemme klasse, og de næste to er i Bahrain.

