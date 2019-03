Kevin er IKKE imponeret: Unødvendigt

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Håbet for Formel 1’s fremtid er at gøre springet mellem top og midterfeltet mindre. Hvorfor Kevin Magnussen ikke forstår beslutningen om at indføre et ekstra point til den kører med løbets hurtigste omgang.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at der bliver delt point ud, som vi ikke kommer til at kunne få. Det er lidt unødvendigt, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er bare et tilfældigt point, som bliver delt ud efter min mening.

Sidste år præsterede Magnussen faktisk Haas-teamets første og eneste hurtigste omgang. Det var i Singapore til allersidst i løbet efter et ekstra pitstop. En lignende omgang ville ikke udløse et point i år. For køreren skal være i top ti for at få det.

- Det er for topteams! For midterfeltet ændrer det ikke noget, konstaterer Romain Grosjean.

Før et midterhold skulle have chancen for køre løbets hurtigste omgang, vil det kræve et ekstra pitstop. Og det er svært at forestille sig en situation, hvor et team som Renault, Alfa Romeo eller Haas har 25-30 ekstra sekunder at gøre med.

I Australien havde Charles Leclerc egentlig tilpas margin ned til Kevin Magnussen til at snuppe et gratis pitstop til sidst og give det et skud. Ferrari undlod at gøre det ifølge teamchef Mattia Binotto, fordi der altid er en risiko ved at stoppe; bare tænk på Haas …

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Spørgsmålet er så også, om Ferrari i Melbourne kunne have slået Valtteri Bottas’ tid. Atypisk endte den sejrende finne nemlig med at snuppe ekstrapointet.

Mod teamchef Toto Wolffs lodrette ordre.

Han havde forbudt dem begge at køre efter den, hvis de lå et, to eller tre. Risikoen er for stor i forhold til, hvad du kan miste.

- De ignorerede mig. Alle sammen, sagde Mercedes-bossen på sin briefing efter løbet.

Se også: F1-stjerne med drastisk sviner: F**k jer!

Se også: Fejlfri Kevin: Bilen er RIGTIG god

Se også: Pinlig Haas-bommert: - Det burde ikke ske

- Jeg tror, det var en udspekuleret plan mellem kørere og ingeniører, for ingeniørerne var opsat på at gå efter den. Jeg er nødt til at lytte radioen igennem og finde ud af, hvad der skete.

- Men i sidste ende er jeg glad for det ekstra point, siger han.

Debriefing fra Melbourne: Ufattelig præstation bag Haas' succes

De hånede Emilies F1-drøm: - Succes er den bedste hævn

Så vild er Kevins nye racer

- Jeg vinder sgu nok det her