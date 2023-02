Kevin er imponeret: Et team overrasker

SAKHIR (Ekstra Bladet): På vintertestens sidstedag, som solen gik ned over Bahrain, lukkede fandt Formel 1-holdene endelig de blødere dæktyper frem til lidt mere publikumsvenlige omgange.

Men testtider betyder inderligt lidt og er meget svære at sammenligne, fordi kun holdene ved, hvor tungt de kører og med hvilke motorindstillinger.

Derfor var det ikke en enkelt hurtig omgang, der var samtaleemnet i Bahrain. Derimod en fuld løbssimulation kørt af Fernando Alonso, som tyder på, at Aston Martin tager et tigerspring fremad og bider topholdene i haserne.

Haas leverede endnu en problemfri dag med 77 omgange til Nico Hülkenberg om formiddagen, før Kevin Magnussen tog over og kørte 95 omgange; inklusiv en fuld løbssimulation.

- Vi har haft en god og problemfri test, og vi bruger nu den næste uge på at dykke ned i alle de data. Det er meget positivt, at vi ikke havde nogen store problemer, sagde den 30-årige dansker, efter han var hoppet ud af bilen.

- Jeg tror, at det er de tre sædvanlige oppe foran, og så har Aston Martin imponeret mig. De har taget et stort skridt, men derfra er det meget svært at skelne mellem resten. Vi er et sted i den gruppe.

Ved dagens ende var Magnussen syvendehurtigst.

- Bilen reagerede godt, og det var sjovt at komme ud med lavt brændstof og på nye dæk.

Mange, men ikke Aston Martin, Alpine og McLaren, gjorde det samme.

- Nogle kører måske med 30 kg og andre med 10 kg. Det gør en kæmpe forskel. Det bliver tæt igen.

Kevin Magnussen håber først og fremmest, at Haas indleder sæsonen bedre, end de sluttede den. Foto: Sam Bloxham/Haas F1 Team

- Vi blev femmere i Bahrain sidste gang, men vi var også lidt heldige, så det kan man ikke forvente. Vi skal se på, hvor vi sluttede sidste år og håbe, at vi har forbedret lidt på det. Vi ved også, at vi kan udvikle hele året. Vi sluttede ottere i fjor. Kan vi fra starten af sæsonen være tættere på sjette-syvende hurtigste team, vil det være fantastisk, siger Magnussen.

Meget tyder på, at Aston Martin for andet år i træk må starte sæsonen med en vikar. Tredjekører Felipe Drugovich blev sat i bilen igen til den sidste dag, hvilket er et tegn på, at Lance Strolls håndled ikke bliver klar efter canadierens cykelstyrt. Det oplagte ville være at give Fernando Alonso så meget tid i bilen som muligt.