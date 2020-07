Kevin er optimist: Skjult fremskridt

Begge Haas-racere udgik af sæsonpremieren med bremsedefekter. Alligevel mener Kevin Magnussen, at holdet er et langt bedre sted end i fjor: - Vi har en racerbil nu!

Ser man på billedet, kan det være svært at forstå hvorfor, men midt i alle sine frustrationer over at være udgået med gennemkogte bremser, var Kevin Magnussen ved godt mod.

Når man tager alle omstændigheder i betragtning, er der grund til forsigtig optimisme hos Haas.

Sæsonen bliver IKKE som i 2018, hvor Haas ofte var bedste midterhold, men efter at have kørt et halvt grandprix i Østrig, lader det heller ikke til at blive som i fjor, hvor kørerne duoen altid stod stille om søndagen.

- Vi har en racerbil nu! Vi kører ikke bare to omgange og falder så bagud. Vi gør fremskridt, sagde Kevin Magnussen efterfølgende.

Kun 11 biler gennemførte, Valtteri Bottas vandt for Mercedes, og McLarens Lando scorede en podieplads, som også Racing Points Sergio Perez var i spil til.

Ergo var det en misset mulighed for Haas og dårlig timing, at bremserne stod af i begge sider af garagen.

- Vi har ikke en bil, der kan kvalificere sig vildt godt, men vi har en bil, der kan gøre ræs. Det er virkelig det, vi har stræbt efter. Vi skal se på, hvor vores store partner, Ferrari, er i feltet, og hvor vi er. Hvis man kigger sådan på det, er det ret imponerende, hvor vi er, siger Magnussen.

Før kaos, tilfældigheder og safetycars heldigt udløste en heldig andenplads til Charles Leclerc, kunne monegaskeren hverken overhale McLaren eller Racing Point.

Sebastian Vettels tiendeplads siger alt om teamets problemer.

Kevin Magnussen hæfter sig ved, at han havde noget at skyde med. Både i forsvar og angreb.

- Nu har jeg en bil, hvor jeg med en god første omgang kan kæmpe den hjem. Komme nogle positioner frem, stikke albuerne ud og få nogle point hjem. Det er bedre end sidste år, siger han.

Med Ferraris krise og fremgang fra især McLaren og Racing Point kommer der flere farver i spil på podierne i denne sæson. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Premierens specifikke problem var kølingen af bremserne. Haas var gået for aggressivt til værks for at presse topfarten op. Jo mere, man køler, jo mere luftmodstand, hvilket går ud over hastigheden.

Det viste sig tidligt hos begge kørere, hvorfor der skulle spares på dem, hvilket går ud over omgangstiderne.

Alligevel holdt Magnussen stand mod Williams, Alfa Romeo, og Renaults Esteban Ocon som pressede bagfra. Uden bremseproblemer havde Alpha Tauri også været inden for rækkevidde efter danskerens overbevisning.

- Når du sparer bremser, slipper du gassen og ruller hen mod bremsezonen, før du bremser. Så der er et hul fra fuld gas til bremse. Det hul blev jeg bedt om at gøre større og større; til sidst var vi tæt på 100 meter. Så ligger du og kører mormorkørsel og kan ikke køre ræs, forklarer Magnussen.

Danskerens teamkammerat havde samme problemer med kølingen og var ikke helt så glad for sin oplevelse med bilen. Men hans problemer startede allerede på formationsomgangen, fortalte Romain Grosjean til Ekstra Bladet.

- Jeg havde ingen fart i løbet. Til sidst kunne jeg slet ikke følge Williams. Kevin var i en bedre situation, men da vi fandt nogle problemer med min bil efterfølgende, er det måske en god forklaring. Fredag var vores fart i løbstrim på linje med Alpha Tauri, så jeg glæder mig til at vende tilbage i næste uge og gøre det bedre, siger han.

Det lærte vi af premieren Ferrari er på spanden: Charles Leclercs andenplads var held og ikke et udtryk for italiensk styrke. I Østrig var de på niveau med McLaren og Racing Point, hvilket er et kæmpe skridt bagud. Teamchef Mattia Binotto indrømmede efterfølgende, at de mangler et sekund: Syv tiendedele af dem fra manglende tophastighed og en svagere motor, hvilket også gør ondt hos kunderholdene Alfa Romeo og Haas. Motorudviklingen er mere eller mindre frosset nu, så der kommer ingen kvantespring på den front. McLaren er genopstået : Lando Norris overraskede i kvalifikationen med sin fjerdeplads og scorede fortjent karrierens første podie. Det bliver ikke sidste gang i denne sæson, at en McLaren-kører står der. Mercedes vinder sikkert: Forrest ligner det desværre et VM-opgør mellem kun Valtteri Bottas og Lewis Hamilton. Max Verstappens Red Bull som nærmeste forfølger er næppe stærk nok til at kunne udfordre om titlen. Vær realister, Haas-fans: Haas-raceren er markant bedre end sidste år, men ikke i nærheden af at kunne toppe midterfeltet. Et realistisk mål for teamet er at slå Williams samt Alfa Romeo og ende konstruktør-VM som ottere. Et fantastisk resultat vil være at slå Alpha Tauri og bliver syvere. Sådan ligger landet …

