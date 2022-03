Kevin er positivt overrasket

Både Haas-teamet og især Kevin Magnussen starter sæsonen lidt på hælene. Teamet havde lidt tekniske udfordringer i Barcelona, og senest blev de også logistiske, da et fragtfly fik problemer, og ankom alt for sent til testen i Bahrain.

Den danske racerkører må næste uge indlede sin syvende Formel 1-sæson med kun to halve dage i kroppen bag rattet, men det var ikke til at se på smilet efter det første møde med VF-22’eren og en Formel 1-racer i 15 måneder.

Faktisk var han positivt overrasket over de nye biler, som er tungere, sværere at køre og langt fra så fintunede som forgængerne.

- Jeg var lidt overrasket over, at den ikke var dårligere. Den er 53 kg tungere og har tilmed lidt overvægt, så jeg troede, at det ville være værre, siger Kevin Magnussen.

- Du kan mærke, at den er tungere. Men den føles godt at køre; det er stadig en Formel 1-bil. Jeg er sikker på, at om ikke særlig lang tid vil den være lige så hurtig som de gamle. Og vi er meget tidligt i udviklingen af bilen. Omgangstiderne vil gå ned og ydelsen gå op ret drastisk.

- Vi kommer til at lære den bedre at kende og får mere ud af den.

Der gik ikke mange omgange, før Kevin Magnussen fandt rytmen igen. Foto: Zak Mauger/Haas F1 Team

I det hele taget var Magnussen meget positiv efter sin første testdag.

- Det var superlækkert at være tilbage i en Formel 1-bil. Jeg har haft en sindssyg sjov dag. Og fedt at være sammen med teamet igen.

- Jeg var ikke ude af bilen en eneste gang. Det var, hvad både teamet og jeg havde brug for.

Som ventet havde nakken det svært efter så lang en pause fra formel 1-biler og efter en vinter uden specialtræning.

Det passer ham godt, at sæsonpremieren også er i Bahrain.

- Det er ikke den mest krævende bane, så jeg er glad for, at vi starter her. Det er mest i nedbremsningerne. Jeg er okay i svingene, men jeg kæmper lidt med den i bremsezonerne. Men nakken kommer hurtigt tilbage, siger han.

Samme gjaldt for bilens rat og mange systemer. Samtalerne med ingeniørerne gik nemt, og de mange kommandoer på rattet sad stadig i fingrene.

- En af fordelene ved at komme tilbage til et team, jeg har kørt for, er, at jeg kender alle navne og koder. De var der med det samme, og jeg havde intet glemt. Jeg kunne huske det, uden at de behøvede at fortælle mig det. Det sidder bare i baghovedet. Intet var væk, siger han.

Kevin Magnussen er et halvt kilo lettere, end da han forlod Formel 1, men nakken er ikke så stærk. Foto: Carl Bingham/Haas F1 Team

På sidste testdag indleder Magnussen i bilen, før Mick Schumacher tager over til eftermiddag.

Først og fremmest handler det om at få kørt så mange omgange som muligt uden tekniske problemer.

- Vi har en god ide om bilen, hvad balancen angår, men vi skal lære en masse om især temperaturer, så vi er sikre på, at vi kan køre et helt løb. Det er vigtigste er at kunne fuldføre, siger danskeren.

På grund af den forsinkede ankomst til Bahrain fik Haas-teamet lidt mere tid til test fredag og lørdag. Mens han havde banen for sig selv, kørte Kevin Magnussen dagens hurtigste tid.

- Jeg tror ikke, at det var en officiel P1? Men vi kørte en god omgang til sidst. Det er ikke noget, jeg lader mig rive med af. Jeg har været her før!

- Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det betød noget. Selvfølgelig er det rart at se teamets navn der, og vi vil hellere have det i toppen end i bunden. Men vi tror ikke, at nogen har forhåbninger om, at vi bliver mestre, fordi vi er hurtigst på en testdag. De fleste ved, at det ikke betyder det store, siger han.

Kollegaen Daniel Ricciardo fra McLaren havde en mindre god dag. Efter at have misset de to første testdage på grund af sygdom, testede han positiv for Covid-19. Men han er allerede i bedring, og teamet forventer, at han bliver klar til sæsonpremieren.

SE OGSÅ: Kontrakt i en fart: De listige detaljer