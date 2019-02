Kevin er spændt: Haas skjuler sin hånd

Kevin Magnussen har endnu ikke fået lov til at vise, hvad VF19’eren for alvor kan. Han håber på en smagsprøve torsdag

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): På en maratondag for Kevin Magnussen med 131 omgange rundt på Circuit de Barcelona-Catalunya - seks flere end hans total i sidste uge - gjorde danskeren ikke meget væsen af sig, når man kiggede hurtige tider.

Her stak blandt andre McLaren og Racing Point snuden frem. I sidste uge gjorde Toro Rosso og Renault noget tilsvarende.

Hos Haas har man endnu ikke givet sine kørere muligheden for at få fornemmelsen af, hvordan VF19’eren måler op mod rivalerne på én enkelt omgang.

- Jeg ser frem til de næste dage for at se, hvor hurtigt alle kører. Jeg håber, at par af dem, som satte omgangstider i dag, IKKE kan køre ret meget hurtigere. Lad mig sige det på den måde, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Traditionelt lukkes der mest op for posen på de sidste to testdage, hvor man får det klareste billede af styrkeforholdet.

- Jeg håber, at nogle af de andre tog hul på de hurtige omgange i dag, for ellers er de rigtig hurtige. Men lige nu er jeg ikke så bekymret.

Sidste år viste Haas netop sit potentiale torsdag og fredag i anden testuge.

- Jeg vil gerne nå at føle, hvordan bilen er i en slags kvalifikation-specifikation. Men det er ikke det vigtigste til test.

Det bliver næppe skruet helt op hos Haas og brændt mange sæt bløde dæk af.

- Men vi vil tage noget benzin ud af tanken og prøve noget lidt tættere på en kval-simulation. På et eller andet tidspunkt. Bare en omgang eller to er nok, siger han.

Forhåndsfavoritterne fra Mercedes gør heller ikke meget opmærksomme på sig selv under test. Og de havde ligefrem tekniske problemer tirsdag. De samme så man hos titelrivalerne fra Ferrari.

Hvordan det øvrige midterfeltet klarer sig, tør Kevin Magnussen endnu ikke spå om.

- Helt ærligt, det er så svært at sige. Jeg ved det ikke. Jeg skal først tale med vores strateg, om han har en idé. Det er mere tricky i år end sidste år. Det virker til, at mange af de andre har ændret deres programmer, og hvor meget benzin de kører med.

- Sidste år var det lidt mere gennemskueligt, hvor alle var. Måske tegner der sig et klarere billede henover de næste dage, konstaterer danskeren.

Ti kg brændstof betyder cirka 0,3 sekunders forskel på denne bane, hvilket gør det nemt at skjule sin sande fart. Traditionelt har Haas-teamet kørt tungt under test. Dertil er det et væld af motorindstillinger.

Romain Grosjean overtager rattet onsdag, mens Haas tirsdag aften oplyser, at man ændrer i programmet torsdag og fredag. Her vil de to Haas-kørere dele tjansen, så de kører en halv dag hver.

F1-testtider - dag fem Lando Norris (McLaren) 1.17,709 minutter (C4) 80 omgange Pierre Gasly (Red Bull) 1.17,715 minutter (C3) 136 omgange Lance Stroll (Racing Point) 1.17,824 minutter (C5) 82 omgange Sebastian Vettel (Ferrari) 1.17,925 minutter (C3) 81 omgange Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1.18,589 minutter (C4) 99 omgange Alexander Albon (Toro Rosso) 1.18,649 minutter (C4) 103 omgange Charles Leclerc (Ferrari) 1.18,561 minutter (C3) 29 omgange Kevin Magnussen (Haas) 1.18,769 minutter (C4) 131 omgange George Russell (Williams) 1.19,662 minutter (C5) 119 omgange Daniel Ricciardo (Renault) 1.20,107 minutter (C3) 77 omgange Valtteri Bottas (Mercedes) 1.20,167 minutter (C2) 7 omgange Lewis Hamilton (Mercedes) 1.20,332 minutter (C2) 83 omgange Nico Hülkenberg (Renault) 1.20,348 minutter (C3) 80 omgange C1-C5 indikerer dæktype - C5 er blødest og hurtigst

