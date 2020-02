Kevin fik en smagsprøve: - Potentialet er der

For første gang under test fik Kevin Magnussen en smagsprøve på, hvad 2020-raceren er i stand til under løb. Førsteindtrykket var godt, men ikke uden udfordringer

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Ja, det er planen med Haas’ VF-20’er, at den skal være i stand til at køre racerløb med.

Teamchef Günther Steiner griner bekræftende, men bag vittigheden gemmer sig den skræmmende virkelighed fra sidste sæson. På en enkelt hurtig omgang var forgængeren VF-19 rigtig god, men over distancen fuldstændig værdiløs, fordi den åd dækkene.

Derfor har tilgangen til udvikling og test været anderledes i år.

Torsdag eftermiddag på femte testdag af de seks tilgængelige forsøgte teamet endelig at sætte bilen op til at levere frem for kun at indsamle data, og der blev fyldt omkring 110 kg brændstof på Kevin Magnussens bil.

Han nåede 60 omgange i en løbssimulation, som er det tidspunkt under test, hvor man som kyndig iagttager bliver klogest på bilens reelle styrke sammelignet med konkurrenterne. Hvis man ved, hvad man skal kigge efter.

Facit var, at VF-20’eren har potentiale, men der er et stykke op til Racing Points lyserøde lyn, der er testens store overraskelse. Tidligere på eftermiddagen gennemførte Lance Stroll en imponerende simulation, hvor deres racer ikke var så forfærdeligt langt fra Sebastian Vettels Ferrari.

- Jeg vil ikke lægge alt for meget i tallene, for vi prøvede forskellige ting for at forstå, hvordan dækkene opfører sig, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

Både han og Kevin Magnussen fastholder, at de reelt ikke ved, hvor i rangordenen holdet hører hjemme fra sæsonstart.

Den danske racerkører var glad for at nå en simulation, for kun her føler man, hvordan bilen opfører sig, når det bliver alvor.

Vintertest dag fem - de bedste billeder fra Jan Sommer 1 af 8 2 af 8 3 af 8 4 af 8 5 af 8 6 af 8 7 af 8 8 af 8

Følelsen var god, og det lader til, at man med den nye racer er i stand til at håndtere og arbejde med dækkene, hvilket er altafgørende i moderne Formel 1.

Hvordan teamet gør det optimalt, ved de ikke helt endnu.

- Bilen har potentiale til at køre sindssygt stærkt, så det er nærmest svært at lade være med at gøre det, for så ødelægger du dækkene. Sådan var det ikke helt sidste år. Der var bilen bare langsommere. Lige pludselig røg dækkene, uden at du kunne gøre noget. Nu virker det til, at vi kan håndtere dækkene, forklarer Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- De reagerer anderledes, og der er noget læring der, men det er et godt tegn, at det er anderledes.

Mod slutningen kørte han seriøst stærkt, men en mindre afkørsel betød, at de sidste omgange blev lidt rodede.

- Dækkene var for kolde og jeg kunne ikke rigtig komme i gang igen. Havde det været race, ville jeg have prøvet, men så er der en risiko for, at du laver en fejl, og det gider du ikke her.

Dagen bød på respektable 111 omgange til danskeren. På den enkelte omgang gjorde Haas stadig ikke det store væsen af sig, og Magnussen var torsdag kun nier af 13 kørere.

Hakkeordenen tør han ikke spå om.

- Ja, potentialet er der. Men vi er ikke et af de store teams, der kan finde ud, hvor vi præcist er henne. Rent faktisk ved vi det ikke.

Haas jagter svar: - Vi er forsigtige

Corona-panik truer F1-start

F1-kopister: Tænk før I taler!

- Men havde vi kørt så hurtigt, som vi kunne, og vi var, hvor vi er lige nu, SÅ ville vi være nervøse, siger danskeren, der lige som alle i midtefeltet skeler mod lynhurtige Racing Point.

- Det er aldrig rart at se, når en af dine rivaler tager et stort skridt. Men vi ved stadig ikke, hvad de kører med af benzinmængde og motorkraft. Vi kan være tæt på, men vi kan også være meget langt væk. Kører de med det samme os, er vi naturligvis langt fra dem. Det ser ud til, at de er hurtige, men det finder vi ud af, når vi rammer Australien.

For Magnussen er testens anden overraskelse sidste år nummer sjok.

- Jeg vil sige, at Williams har kørt imponerende tider, når man tænker på, hvor de var sidste år.