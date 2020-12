Kevin fik sit ønske opfyldt

ABU DHABI (Ekstra Bladet): Hvis Kevin Magnussen selv kunne have valgt en adventsgave, ville han have foretrukket en ny toårig kontrakt med Haas.

Men når Formel 1-eventyret skulle slutte efter den coronaramte 2020-sæson blev det med en afsked, som den 28-årige dansker virkelig sætter pris på.

Sit højteknologiske rat.

Nypris: 750.000 kroner ...

Uanset hvad der er sagt og skrevet gennem årene, er det med vemod, at Haas-teamchef Günther Steiner afskedigede sine kørere gennem fire og fem sæsoner.

- Jeg ville give dem noget særligt, siger han til Ekstra Bladet.

- Du ved, hvad der sker med gaver. De sætter dem et sted i garagen og efterlader dem der. Efter fem år smider de dem i skraldespanden. Sådan går det normalt med dumme gaver.

- Hvis du får et rat, respekterer du det, for de er svære at få fat i.

Gaven var for længst planlagt og med på turen til Mellemøsten, da Kevin Magnussen begyndte at plage.

- Med Kevin var det lidt sjovt, for vi småsnakkede til det første Bahrain-løb, og han sagde til mig: Günther, jeg vil kun bede om en ting.

- Hvad? - Et rat.

- Jeg vidste, at jeg havde et til ham, for han har spurgt mig før og altid ønsket sig et. Jeg sagde, at jeg ikke havde noget, men om han ikke ville have en bagvinge? Men sådan en havde han fået til sit bryllup.

Egentlig havde teamchefen planlagt en practical joke til sæsonfinalen. Imidlertid gjorde Romain Grosjeans ulykke, at den blev droppet.

- Hvis vi kunne have gjort det normalt, ville jeg have forberedt noget fjollet til ham - en end-plate eller noget i den dur - og så have givet et rat til Romain. Men katten blev lukket ud af sækken, da vi gav Romain sit rat i sidste uge, smiler Steiner.

Gaven stod meget højt på Kevin Magnussens ønskeliste.

- Hvis jeg ikke kunne få en motor, er rattet, hvad jeg gerne ville have, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er den ene ting, som man ser på og arbejder mest med. Naturligvis også pedalerne, men dem ser man ikke. Hver gang du har rattet i hænderne, kan du fornemme følelsen af at køre bilen. Det er en virkelig cool souvenir at have.

Når Günther Steiner engang i fremtiden kommer på besøg, er der ingen risiko for, at rattet ligger i garagen. Det er allerede tiltænkt en prominent placering i hjemmet.

- Helt sikkert, min kone får ikke noget som helst at skulle sige, griner Magnussen.

Skulle fru Louise alligevel brokke sig, kan hun glæde sig over ikke at skulle have en 1,6 liters V6-hybrid motorenhed fra Ferrari stående i stuen ...

