Kevin forenet med forbillede

SAKHIR (Ekstra Bladet): Alt bliver nyt for Kevin Magnussen, når han fra 2021 tager hul på næste kapitel af karrieren. Legendariske Chip Ganassi Racing (CGR) bekræftede torsdag, at den 28-årige dansker skal køre DPi-prototyper for teamet i den amerikanske IMSA-serie.

Men det bliver med et kendt ansigt som makker.

For Renger van der Zande har han kendt i mange år.

Faktisk var den 34-årige hollænder engang lidt af et forbillede.

- Han kørte for Motopark Academy, hvor jeg også var i i 2009-10. Renger kørte Formel 3, da jeg kørte Formel 2.0 Han er fem-seks år ældre end mig, så han var en af de gutter, som os unge så op til og lærte fra, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Det er sjovt, at vi skal køre sammen igen og være teamkammerater. Det er rart at vide, at man får en makker, som har så meget erfaring og succes. Han har vundet Daytona to gange og er mester i IMSA. Det er en, jeg kommer til at kunne lære fra.

Efter exiten fra Haas stod klar, var førsteprioriteten for Magnussen en plads i Indycar. Selv om det ikke bliver til noget i 2021, spillede det alligevel en rolle i tilblivelsen af den nye kontrakt.

- Jeg startede med at snakke med Ganassi om en Indycar-mulighed, som ikke blev til noget, og så vendte de tilbage og fortalte mig om den her mulighed, som jeg sagde ja til, fortæller han.

Tanken om at give en tidligere Formel 1-kører chancen i Indycar er nærliggende, men får ikke førsteprioritet. Over for racer.com slår CGR-direktøren Mike Hull fast, at selv om Kevin Magnussen sandsynligvis ville boltre sig i Indycar, så er fokus først og fremmest på teamets comeback til den største klasse i amerikanske sportsvogne.

Samme melding kommer fra Magnussen.

- Ganassi Racing har en bred vifte af motorsportsaktiviteter, så der er muligheder, men min første prioritet er nu at gøre arbejdet i IMSA, vinde Daytona, mesterskabet og alle de andre store løb og tage den derfra.

Mine børn hjalp mig ud

Et mirakel Romain overlever

Amerikanske DPi-prototyper er groft sagt et miks mellem en LMP1’er og en LMP2’er, som man kender fra Le Mans. Selv om CGC først 16. november offentliggjorde sit comeback til serien i samarbejde med Cadillac, er det forventningen, at de kan køre med sejre fra sæsonstart.

- Det er et nyt chassis og en ny motor, men det er ikke et nyt design, så der er ikke lige så mange børnesygdomme som ved Formel 1-biler eksempelvis. Vi får også noget test, siger Magnussen.

- Det havde ikke kunnet lade sig gøre at melde sig så sent til, som Chip Ganassi gjorde, hvis det var en LMP1’er, de skulle have udviklet selv. Fordi det er en bil, der er færdigtestet og har kørt før, er den optimeret allerede, forklarer han.

Første løb i IMSA er 24 timer på Daytona sidst i januar.

Debriefing fra Bahrain: Kevins kattelem til F1

Make K-Mag Great Again

Her er Kevins bødler: Legende-søn og slagsbror