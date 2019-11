Kevin forsvarsløs i Hamiltons VM-fest: - Ren bedstemor

Haas havde igen intet at skyde med i et trist besøg på hjemmebanen. Valtteri Bottas vandt i USA, mens Lewis Hamilton blev verdensmester for sjette gang

AUSTIN (Ekstra Bladet): Det bedste ved Haas’ sæson lige nu er, at der kun er to grandprixer tilbage, for der var ingen hjælp at hente at fra Haas Hill eller resten af hjemmepublikummet på udsolgte Circuit of the Americas.

Besøget i USA blev endnu en skuffelse, og Romain Grosjeans ene point fra teamets allerførste løb i Texas er fortsat det eneste teamet har scoret på hjemmebane.

Kevin Magnussen lå som 16’er foran sin teamkammerat, da bremserne fejlede med et par omgange igen. I store dele af løbet havde danskeren over radioen klaget over en lang bremsepedal, som var ubehagelig at køre med.

- Jep, jeg sagde det, konstaterede danskeren over radioen, da der stod sky af bremsestøv i luften og Haas-raceren fortsætte lige ud i gruset.

Løbet for Haas blev, som det har været flest i år.

Kevin Magnussen fik en rigtig god start fra 12. pladsen og var oppe at vende som nier, før der gik dæk i den. Gummiet på baghjulene overophedede, og så ryger farten …

Efter den interessante start blev Kevin Magnussens løb ren bedstemor.

Uden at have farten til angreb forsøgte teamet en et-stopper og trillede rundt nede bagved og passede på dæk. Ligesom alle teams kom dæksliddet imidlertid bag på dem, hvilket betød, at de var nødt til at konvertere til en to-stopper.

Forventningen til dette og de resterende løb hverken var eller er store. Al fokus er på 2020, hvilket blev understreget allerede fredag, hvor man ofrede en hel session på aerodynamiske test, som bruges til udviklingen af den næste bil.

- Vi prøver at arbejde, som vi gjorde fra 2017 til 2018, hvor vi ændrede nogle ting. Der var en ret stor ændring til i år med de nye frontvinger. Selv om det ikke ser ud af så meget, var det virkelig meget anderledes. Og vi gik i den forkerte retning, siger teamchef Günther Steiner.

- Resten af bilen var ikke så dårlig, for vi kvalificerede os stadig med to biler i Q3 i syv eller otte løb. Vi har fundet ud af, hvad vi har gjort forkert, hvorfor jeg er overbevist om, at vi vender stærkt tilbage, siger han.

Efter sommerpausen har Ferrari været det dominerende team, og mange af rivalerne har undret sig over deres ekstreme topfart.

Til denne weekend udstedte det internationale motorsportsforbund FIA et teknisk direktiv, som specificerede, hvordan brændstofstilførslen skulle foregå.

Red Bull og Honda havde mistanke om, at Ferrari opnåede sin topfart ved fikst at omgå reglerne.

Hvorvidt det er grunden til italienernes skrækkelige weekend, står hen i det uvisse, men skrækkelig var den.

Først missede de pole, og i løbet kunne de intet. Sebastian Vettel sejlede gennem feltet fra starten, inden hans hjulophæng fejlede, mens teamkammeraten Charles Leclerc blev firer og kørte et helt løb i ingenmandsland.

Eller så kan de give Netflix skylden, som i USA for første gang fik lov til at optage hos Ferrari til sæson to af ‘Drive to Survive’. Da Mercedes gav dokumentar-holdet adgang i sommer i Tyskland, faldt deres løb også sammen …

Det krævede sportslige katastrofer, hvis kampen om verdensmesterskabet skulle fortsætte til Brasilien.

De udeblev.

Sidste weekend overraskede Lewis Hamilton med et meget langt stint på det hårde dæk. Sebastian Vettel jokede med, at rivalen massagede dæk, som var det en kvinde, og man prøvede igen at få en et-stopper til at lykkes.

Men briten måtte lade sig hylde som verdensmester for sjette gang uden at stå øverst på podiet. Teamkammeraten Valtteri Bottas konverterede sin pole-position til sæsonens fjerde sejr via en to-stop-strategi, som gjorde ham i stand til at overhale sin teamkammerat til allersidst.

Max Verstappen rundede podiet af.

F1-legenderne Michael Schumacher: 7 (1994-1995, 2000-2004) Den suveræne og kompromisløse tysker vandt titler for både Benetton (nu Renault) og Ferrari. 91 grandprix-sejre blev det til, men hans 68 pole-positioner for længst er overgået af Hamilton. Lewis Hamilton: 6 (2008, 2014-2015, 2017-2019) Med sin sjette titel rykker Hamilton endnu tættere på Michael Schumacher. Selv med Ferraris fremmarch siden sommerferien må man stille sig selv spørgsmålet, om nogen kan forhindre ham i at matche Schumacher næste år. Og pensionerer han så sig selv eller går efter nummer otte og den ultimative legendestatus? Juan Manuel Fangio: 5 (1951, 1954-1957) Formel 1’s første superstjerne kørte 51 løb på syv sæsoner og vandt næsten halvdelen af dem. Som i øvrigt en voksen mand. Han var 40 år gammel i 1951. Alain Prost: 4 (1985-1986, 1989, 1993) Den franske professor vandt tre titler for McLaren og en enkelt for Williams, men kørte også to år for Ferrari. Rivaliseringen og venskabet med Ayrton Senna gør ham til en af de største i F1-historien. Sebastian Vettel: 4 (2010-2013) Tyskeren har stadig kun vundet titler for Red Bull med V8-motor og presses nu internt af opkomlingen Charles Leclerc. De personlige fejl har været for mange i de senere år, og man begynder efterhånden at tvivle på, hvorvidt Vettel har flere titler i sig.

