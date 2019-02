Kevin håber på bedring: Det var en joke

Med mere benzin i tanken og andre dæk fra Pirelli krydser Kevin Magnussen fingre for, at nogle af sidste års latterlige scenarier kan undgås

LONDON (Ekstra Bladet): Økonomikørsel og håndtering af de sarte Pirelli-dæk blev taget til ekstremer i den forgange Formel 1-sæson.

Spørg bare Kevin Magnussen, der i USA blev diskvalificeret for at have brugt for meget benzin. Ligesom samtlige strateger i paddocken som oftest valgte at bede kørerne spare dæk i stedet for at tage et ekstra pitstop, fordi det i sidste ende var hurtigere.

Til den kommende sæson møder Pirelli op med færre dæktyper, som efter planen skulle fungere bedre. Og så råder kørerne over fem kilo brændstof mere.

Hvilket Kevin Magnussen ser frem til.

- Det mest frustrerende i Formel 1 er at spare for meget benzin. Lidt er fint; man har altid skulle spare lidt benzin i Formel 1. Men hvordan vi gjorde det et par gange sidste år, var for mig en joke, sagde den danske Haas-kører ved præsentationen af Haas-teamets nye farver.

- Dækkene er en anden ting. Som i Mexico hvor vi kørte otte sekundere langsommere, end hvad vi kunne med et nyt dæk. Det er også frustrerende.

I de ophedede minutter efter det grandprix sendte racerkøreren alverdens eder efter Pirelli; fra lortedæk til en skændsel for Formel 1.

Den nye frontvinge er bredere, simplere og generer mindre downforce. Det betyder, at vindmodstanden er større, og dermed kan den spise noget af gevinsten ved at have 110 kg brændstof i stedet for 105 kg. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

- Jeg håber bare, at vi ikke får de her ekstreme scenarier, hvor vi ikke kan køre racerløb længere. Det er fint nok at skulle håndtere det lidt, men at gøre det i ekstrem og latterlig facon som nogle gange i fjor - hvad enten det er dæk eller brændstof - det er lidt tosset.

- Jeg håber, at den situation har ændret sig, siger danskeren.

Bekymringen er imidlertid, at de ekstra fem kg brændstof ikke kommer til at gøre den store forskel, fordi de bliver spist af den større vindmodstand, som de større og simplere frontvinger forårsager.

