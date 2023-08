Kevin har flere problemer

Kontraktforlængelsen for den kommende sæson er nu officielt i hus for Kevin Magnussen, men jeg ser en del problemer for K-Mag i 2024

Både Nico Hülkenberg og Kevin Magnussen fik deres kontrakter forlænget, men kun for et enkelt år og ikke to, som man normalt plejer at se. Begge kørere er jo i den yderst erfarne ende af skalaen, og derfor kan jeg egentlig godt forstå, at Haas og Steiner gerne vil holde 2025 åben og se, hvordan deres kørere præsterer i 2024.

Det betyder så, at Magnussen ikke nyder den luksus, det er at have en toårig kontrakt foran sig, hvor man har den ro, det nu engang giver at have bedre tid til at bevise sit værd.

Kigger man lidt tilbage i historien, har Magnussen til tider haft det svært, når han kører med 'kniven for struben', underforstået, at kontrakten blot holder året ud.

Et andet åbenlyst problem, som har vist sig i løbet af 2023-sæsonen, er klart, at K-Mag i kvalifikationerne bøvler i forhold til Nico Hülkenberg.

Hülkenberg har overtaget hos Haas. Foto: Remko de Waal/Ritzau Scanpix

Kevin udtaler, at han finder bilen svær på den enkelte hurtige omgang, og at bilens karakteristik ikke passer danskerens kørestil. Han siger hertil, at han håber, at Haas får forbedret bilen, så den ikke er så lumsk at køre, og at han ikke behøver at ændre kørestilen, som han altid har lagt for dagen.

Her vil jeg dog tillade mig at få øje på, at man som kører ikke har den luksus at kunne vente på en opdatering af bilen, så den passer bedre til ens kørestil, men også må kigge indad og se, om der er ting, man kan ændre.

Den nuværende kørestil passer fint til de længere stints i løb, men jeg synes ikke, kvalifikations-statistikken ser prangende ud, og igen ved kvalifikationen til Hollands Grand Prix blev det til et dansk nederlag.

Et af Kevins næste problemer handler ikke om ham personligt, men nærmere om teamet.

Haas er ikke rustet i deres nuværende form til at følge med de andre teams i udviklings-racet, som finder sted hen over sæsonen. Uanset hvilken form Haas lægger ud med ved de tidlige løb, har det alle dage været et faktum, at de bakker i løbet af året.

Jeg ser et problem i, at Haas ikke har så mange områder at opdatere på. Således er det blot aerodynamikken, de udvikler og får produceret hos Dallara, som bygger selve chassiserne.

Günther Steiner har ikke fundet opskriften på den store Haas-succes i denne sæson. Foto: Andy Hone/Ritzau Scanpix

Jeg synes, det går for langsomt med at bringe opdateringer til bilerne, og det består, som jeg ser det, meget i, at infrastrukturen er bøvlet og træg, når der skal tegnes og designes hos Haas’ lille afdeling i Maranello, og så skal tegningerne sendes til Dallara, som skal finde hul i deres travle produktion (de laver blandt andet også alle Indycars og masser af andre racerbiler).

Når vi er ved Haas’ problemer som lilleput-team med det mindste budget i hele feltet, er et yderligere et af slagsen, at selvom man nu har flere sponsorpenge mellem hænderne, så skal der også være noget at købe for disse midler.

Det mest åbenlyse at investere i for Haas er klart at hyre folk med aerodynamisk ansvar hos nogle af de bedre teams. Men man har indtil videre ikke haft held med at tiltrække et stort navn.

Men for at være ærlig, så bliver erhvervelsen af sådan en designer-force til teamet ikke tids nok til, at vedkommende kan være med til at designe den 2024-bil, i hvilken Kevin Magnussen - for nu at bruge en rigtig slidt 'X Factor'-måde at præsentere tingene på - skal køre sin måske allersidste sæson i Formel 1.

Holland - Zandvoort

F1 på banen, som mange var skeptiske over for inden gensynet i 2021, men byen og banen er altid fyldt til bristepunktet med fanatiske hollandske tilskuere - et imponerende syn.

Fedt med stejlkurven som på den gamle Monza-bane. Den gør det nemt at overhale ned mod sving-1. Også sving-3 med stejlkurven gav mulighed for overhalinger udenom.

Sving-10-11 giver også en mulighed for action, da der er mere bredde lige her.