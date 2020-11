Kevin har fremtiden på plads

SAKHIR (Ekstra Bladet): Den nære fremtid er på plads for Kevin Magnussen, som i 2021-sæsonen skal køre amerikanske sportsvogne for Chip Ganassis nye team i IMSA-klassen, erfarer Ekstra Bladet.

Samme serie har Jan Magnussen kørt i årevis for Corvette, men i Kevin Magnussens tilfælde er der tale om den store DPi-klasse for prototyper.

På programmet er ikoniske løb som 24 timer på Daytona, 12 timer på Sebring og Petit Le Mans.

Chip Ganassi er en af de helt store magtfaktorer i amerikansk motorsport, men sad ude i IMSA’s 2020-sæson. Teamet meddelte for nyligt, at man vender tilbage med Cadillac som partner.

Teamet gør comeback sidst i januar i Daytona. Et løb, som Chip Ganassi har vundet otte gange, og som længe har stået på Kevin Magnussens ønskeliste. I 2018 var danskeren tæt på at takke ja til at blive den tredje kører til løbet på Daytona, men takkede i sidste ende nej, da det ville få for stor indflydelse på jobbet i Formel 1.

Ifølge motorsport.com bliver den 34-årige hollænder Renger van der Zande makker med Magnussen, mens den seksdobbelte Indycar-vinder Scott Dixon bliver tredjemand til de store løb, hvor man stiller med en trio.

Efter exiten fra Haas blev kendt, har Kevin Magnussen-lejren arbejdet intenst på en nær fremtid i USA.

Indycar var førsteprioritet, men de attraktive sæder er allerede besat.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle den 28-årige dansker punge ud med tre millioner dollar for et middelmådigt sæde.

Sponsorpenge, danskeren ikke kan levere.

Som tidligere beskrevet af Ekstra Bladet arbejdes der til 2022 på at sidde i Peugeots bil til den nye Hypercar Le Mans-klasse, der først for alvor tager fart der.

Denne klasse minder om den amerikanske, men er et tak højere, idet den kører om det internationale motorsportsforbund, FIA's, verdensmesterskab i langdistanceløb.

Ekstra Bladet taler med Kevin Magnussen om fremtiden senere torsdag.

