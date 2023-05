Kevin har ventet i mange år: - Et naturligt skridt

MIAMI (Ekstra Bladet): Flertallet af Formel 1-kørere flokkes privat om Monaco og Schweiz, så det nærmer sig ghettodannelse.

Men Kevin Magnussen er vendt tilbage til Danmark for at blive - uanset hvad fremtiden i motorsport gemmer på.

Fru Louise venter til sommer parrets anden datter, og som del af familieforøgelsen har de købt en villa i Veddelev ved Roskilde Fjord.

De fleste forældre vil nikke genkendende til, at første barn er til at håndtere. Når nummer to kommer, skal der mere arbejde til; ikke mindst for manden!

- Er du klar over, hvad du går ind til?

- Ja, det tror jeg, griner Kevin Magnussen, da Ekstra Bladet bringer emnet op under grandprixet i Miami.

- Hvordan får du tid?

- Jeg har jo mange dage ude af landet. Til gengæld når jeg er i Danmark, har jeg rigtig meget tid. Så er jeg der.

Annonce:

- Jeg har også nogle ting, jeg skal i Danmark. Jeg træner hver dag. Men hun er også i vuggestue, så jeg føler, at jeg kan råde meget bod på det ved at virkelig være der, når jeg så er hjemme. Når vi får nummer to, vil jeg give dem fuld opmærksomhed og fuld tid, siger racerkøreren.

Foto: Marco Bello/Ritzau Scanpix

- Det er ikke sådan, at jeg kommer hjem fra arbejde på kontoret, og så skal sidde med min laptop om aftenen. Når jeg er hjemme, er jeg hjemme.

- Skal man give en speciel gave til sin kone, når hun tager et stort slæb i nogle perioder?

- Jeg tror ikke, at jeg kan kompensere for det i gaver. Jeg kan rette op på det ved at være på som far og som mand. Vi får jo nogle fantastiske oplevelser. Som familie har vi nogle fantastiske muligheder. Når jeg er færdig med at køre Formel 1, behøver jeg ikke at tage et arbejde. Så kan jeg være far. Fuld tid resten af mit liv. Det er også en gave.

- Huskøbet. Er det en del af familieforøgelsen?

Annonce:

- Ja, det er klart. For at imødekomme familie og have. Jeg er jo en familiemand. Og et socialt menneske. Det med at komme tæt på familie og alle mine venner, hvor de fleste er i Roskilde, er et naturligt skridt, som jeg har ventet på i mange år.

- Det var aldrig på tale at bo andre steder?

- Jeg har boet mange steder i gennem mit liv. For os var det naturligt at komme tilbage til Roskilde.

Lige nu er de i gang med at renovere villaen. Kevin Magnussen insisterer på, at han kan mere end at lede, fordele og drikke kaffe.

- Jeg har jo ikke nogen håndværker-baggrund, ud over at jeg har været tre måneder i lære som klejnsmed. Det kan man ikke bruge til så meget, når man bygger et hus.

- Men jeg har altid været omkring håndværkere i mit liv. Jeg er vokset op omkring en masse håndværkere. Jeg synes også, at det er sindssygt afslappende. Mange af mine andre venner har fået hus efterhånden. Når de skulle sættes i stand, trækker det i mig for at komme ud og hjælpe lidt til. For at få hovedet et andet sted hen.

- Så du kan godt finde på at banke selv?

Annonce:

- Ja, jeg har været med i hele nedrivningen. Og selvfølgelig opbygningen. Nu begynder det at gå i gang igen. Jeg er jo rigtig meget ude at rejse, så der er jo også ting, jeg ikke kan være med til der, men jeg interesserer mig for det!

Hvad er Kevin Magnussens styrker og svagheder, hvordan er han som racerkører og person. Danskerens løbsingeniør Mark Slade løfter sløret.

SE OGSÅ: Debriefing fra Baku: Kontraktspillet i kulissen