- Kevin havde intet at tabe

Mick Schumacher fortjener en chance mere i Formel 1. Den nu forhenværende Haas-kører har både en flot juniorkarriere og imponerende personlighed, siger Mercedes-teamchef Toto Wolff i den seneste udgave af F1’s officielle podcast.

Men uden at bekræfte, hvorvidt Schumacher bliver tredjekører hos teamet næste år.

Tyskeren listede ud ad døren efter sæsonfinalen i Abu Dhabi, men nåede til tyske Auto-Motor-und-Sport at reflektere lidt mere end sædvanligt over sine to første år i F1.

Han føler naturligvis, at fyresedlen var uretfærdig, men erkender også, at han kom rigtig skævt i gang med sæsonen.

- Jeg kendte Kevin en smule fra tidligere og var glad for, at han kom til holdet. Jeg kunne lære de nye biler at kende med en erfaren kører ved min side. Vi havde en meget stærk bil i begyndelsen, de andre forbedrede sig, men bilen var stadig god nok til point, siger Schumacher og giver denne forklaring på den rustne kollegas bedre sæsonstart.

- Han kom uden store forventninger. Han havde intet at tabe, men det havde jeg. Når jeg ser tilbage, var min tilgang sikkert forkert. Vi for vild med opsætningen af bilen i starten, men indhentede det relativt hurtigt og tog de rigtige beslutninger.

- Vi begyndte med et blankt stykke papir. Fra Canada og fremefter havde jeg en bil, som passede mig, og som vi kontinuerligt forbedrede. Gennembruddet kom der.

- På Silverstone kunne jeg første gang vise, at jeg var meget mere komfortabel i bilen. På et tidspunkt skiftede Kevin også til mit setup.

Mick Schumacher giver denne forklaring på sit problem:

- Det var en del af bilen, som jeg ikke vil gå i detaljer med, men det har med den forreste aksel at gøre. Hvis du gør noget ved det, som ser godt ud på papiret, giver det en følelse af, at bilen er svær at kontrollere. Den var ikke konsistent. Men vi fik det elimineret, og den var meget bedre derefter.

Dog scorede han kun point i 2 løb af 22 og tabte den interne kvalifikationsduel med 6-16.

Schumacher mener, at han viste nok fremgang til at fortsætte.

- Formel 1 er en sport, hvor du skal presse dig selv til grænsen. For at finde grænsen skal du nogle gange overskride den. Derfor siger mange, at en ung kører skal bruge mindst tre sæsoner på at finde sig til rette. Jeg er enig, siger han.

I virkelighedens verden får næsten ingen kørere så lang snor i Formel 1. Man er heldig, hvis man får halvanden eller to.

