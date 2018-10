Kevin hovedperson i natligt drama: Disket for 100 gram benzin

AUSTIN (Ekstra Bladet): En hæderlig dag for Kevin Magnussen og Haas-teamets hidtil bedste resultat på amerikansk jord sluttede med en decideret nedtur.

Niendepladsen blev taget fra den 26-årige dansker, da en Haas-kører for anden gang i denne sæson blev diskvalificeret.

Ved et ufatteligt sammentraf var han ikke den eneste. Også Force Indias Esteban Ocon blev slettet fra resultaterne.

Brøden?

Kevin Magnussen havde benyttet 100 gram mere brændstof end de tilladte 105 kg.

I Esteban Ocons tilfælde var der tale om en overskridelse af brændstoftilførslen på maksimalt 100 kg/t. på den allerførste omgang.

Ikke siden Daniel Ricciardo blev diskvalificeret for ulovlig brændstoftilførsel i 2014, da Kevin Magnussen blev forfremmet til andenpladsen i sin debut, har benzinforbrug været et emne hos dommerne.

Og det er første gang siden indførslen af et maksimalt forbrug, at en kører har overskredet grænsen.

Løbsingeniør Giuliano Salvi nærmest tiggede Kevin Magnussen om at spare benzin på de sidste omgange. På dette tidspunkt var angrebet på foranliggende Esteban Ocon afblæst.

Niendepladsen ville ellers have været Haas' bedste resultat på hjemmebane. Foto: Jerome Miron/Ritzau Scanpix

Selv om Haas-raceren var hurtigere, havde de ikke benzin nok.

Men Sergio Perez lurede stadig et sekund bagved. Et par tryk på speederen som forsvar mod mexicaneren på allersidste omgang var nok til at gå over grænsen.

Uanset hvad var racet forkert disponeret fra pitvæggen og er endnu en af de begynderfejl, som det unge team har begået.

Umiddelbart efter løbet slog teamchef Günther Steiner situationen hen. Det havde været tæt på, men alt var okay …

Allerede her vidste teamet dog godt, at forbruget var 100 gram over det tilladte, og de meget vel kunne ende i problemer. Efterfølgende tog Steiner også ansvaret, for det er teamets ansvar at kontrollere benzinmængden.

Hele dramaet i kulissen får man at se i vinterpausen, når Netflix bringer en række F1-dokumentarer. Deres kamerahold har en forbilledlig evne til at vælge de rigtige weekender at fokusere særligt på Haas. De var på plads denne weekend, ligesom de også var det i Australien til pitstop-brølerne …

Hammeren falder: Romain Grosjean får straf for kollision med Leclerc

Mens Romain Grosjean allerede crashede ud på første omgang, kæmpede Kevin Magnussen med Force India-duoen hele løbet. Det lykkes ham at overhale Sergio Perez, men selv om Haas-raceren i løbstrim var yderst konkurrencedygtig i forhold til de nærmeste rivaler, fik han aldrig lov til at sætte de afgørende angreb ind på Esteban Ocon.

For der var ikke benzin til det.

- Jeg tænker, at vi alle gerne vil se et tæt og spændende race. Så er det lidt forkert, at vi er nødt til at lade være med at angribe. Det er sgu lidt kedeligt, sagde Kevin Magnussen til Ekstra Bladet, før hammeren faldt for overforbrug.

Kimi Räikkönen vandt sit første grandprix for Ferrari siden 2009. Foto: AP

Efter kendelsen skærpede ham tonen en smule.

- Uheldigvis racede vi i dag i Formel økonomiløb snarere end Formel 1. Vi brugte 0,1 (!) kg for meget og blev diskvalificeret. Sådan er reglerne, så vi må bare gøre det bedre.

Næste år øges den tilladte mængde fra 105 til 110 kg. Forhåbentlig gør det en forskel, siger teamchef Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Det er ens for alle, men vi kunne have haft så god en kamp mod Force India, som også skulle spare brændstof.

- Jeg håber, at regelændringen til næste år med mere brændstof hjælper, så vi kan køre racerløb, uden hele tiden at skulle tænke på at lette, lette, lette på speederen.

- Vi ønsker et godt show. Du har lyst til at køre hurtigt, men du skal spare benzin. Det hedder racing, hvis det skal handle om at spare brændstof, så lav noget andet, siger Steiner.

Benzinøkonomi var ikke den eneste regel, Haas-bossen var knotten over.

Renault stak af i konstruktør-VM med en sjette- og syvendeplads.

Steiner så sig sur på, hvordan Carlos Sainz kørte fra 11. til sjettepladsen på første omgang. Spanieren var af banen i sving et, hvilket kostede fem sekunders straf. Manøvren betød, at han overhalede begge Force India og derfor kunne trække fra i fri luft.

Fordelen var langt større end den lille tidsstraf, hvorfor Haas vil drøfte sagen i den sportslige arbejdsgruppe.

- Hvis du er smart nok. Og det er der nogen, der er. Så kunne du gøre det til strategi. Skær hjørnet velvidende, at du kun får fem sekunder. Udnyt tiden, fordi du ved, at der altid sker en masse på første omgang, og stewards tager de vigtigste først. De forreste er de vigtigste, og der går lidt tid, før de når ned til små, siger han.

I dette tilfælde nød Carlos Sainz godt af denne fordel indtil 35. omgang, hvor han tog sit pitstop og aftjente fem sekunders straf.

113 løb gik der siden Abu Dhabi i 2013, før Kimi Räikkönen igen stod øverst på podiet. Finnen var mere interesseret i at drikke champagnen end sprøjte med den ... Foto: AP

Trods dukkerten på hjemmebane og de nu 22 point op til Renault, opgiver Haas-bossen ikke håbet:

- Vi kan gøre det samme som Renault gjorde i de tre næste løb. Vores bil er hurtigere. Bare fordi de var heldige, giver vi ikke op. Ja, de scorede mange point, men vi har stadig tre løb tilbage. Vi kan sagtens nå at score 50 point mere. Vi scorede 22 i Østrig … Lad os køre igen i Mexico.

