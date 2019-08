Kevin hurtig fra start

Haas har brug for al den medvind, de kan få for tiden, og fredag åbnede Kevin Magnussen løbsweekenden med at sætte femtehurtigste tid på Hungaroring.

Den danske kører blev kun overgået af Lewis Hailton, Max Verstappen, Sebastian Vettel og Pierre Gasly.

De første tider skal man ikke lægge for meget i, men det er altid sjovere at være i den bedste ende.

Holdkammerat Romain Grosjean, som Magnussen har kørt sammen med et par gange i løbet af sæsonen, placerede sig som nummer 12 ved første træning og begge Haas-racere nåede lige over 30 omgange.

Magnussen kører i den opgraderede specifikation af bilen, mens Grosjean kører med det gamle setup, for Haas tester stadig løs på de to modeller.

Næste træningssession køres kl. 15, hvor Ekstra Bladets mand i Ungarn dækker LIVE.

