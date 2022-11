Kevin hylder teamet: - De ramte plet

Foran tv-kameraerne havde Kevin Magnussen svært ved at sætte ord på sit mest chokerende resultat i Formel 1-karrieren, der på sin vis var en større sensation end podieplaceringen i debuten.

Der skulle skiftende vejrforhold og held til, men i 141. forsøg lykkedes det den 30-årige dansker at lande karrierens første pole-position i Formel 1 med en fænomenal omgang, der satte selveste Max Verstappen (Red Bull) til vægs.

Da Magnussen nåede den skrevne presse i mixed zone, var han lidt mere snaksom.

- Sikke en dag! Sikke en præstation af teamet i dag. Gutterne i garagen og på pitvæggen ramte bare plet og fik mig ud på banen som den første bil. Det var altafgørende at give mig de bedste baneforhold. Tak til dem, og det var også en god bil. Vi var hurtige hele vejen igennem kvalifikationen. Sikke en dag!

- Jeg så på tiderne efter Q2 og tænkte, at det kunne blive den mindste margen til pole-position i min karriere. Og jeg fik ret.

Kevin Magnussen jubler med sine to nærmeste på teamet, sin højre hånd Jesper Carlsen (t.v.) og fysioterapeuten Nikolaj Ali Madsen. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Selvfølgelig havde jeg ikke drømt om det på forhånd. Og det er kun under forhold som disse, at det er muligt, og vi som team kan tage alle de rigtige beslutninger.

Den våde bane blev tør undervejs, før yderligere nedbør til sidst gjorde den for våd til slicks-dæk.

Allerede i første kvalifikationsrunde var det lige ved at gå galt for Kevin Magnussen, som fik en hurtig omgangstid slettet, fordi han var uden for banens grænser, før han til allersidst fik skiftet til slicks-dæk og nåede at avancere.

Dagens mand i Brasilien. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Det var MEGET hektisk og i forhold, hvor det lille Haas-team før har fejlet. Men denne gang gik præstationerne fra strateg, kører, pitvæg og danskerens nye og meget erfarne løbsingeniør Mark Slade op i en højere enhed.

- Vi havde perfekt kommunikation hele vejen og traf de rigtige beslutninger i forhold til risiko og for at gå efter en god position.

- De tog beslutningen, og det var den rette.

Radiokommunikationen efter den blændende omgang først i Q3 var episk. George Russell (Mercedes) fremprovokerede et rødt flag ved at køre af banen efter sin omgang, da der begyndte at falde mere regn.

Mon ikke Pirellis dæk som symbol for den officielle pole-position får lov til at stå fremme hjemme hos familien Magnussen. Foto: Ricardo Moraes/Haas F1 Team

Både Magnussen og løbsingeniøren Mark Slade vidste, hvad det kunne betyde, men danskeren måtte nærmest panisk dysse forventningerne ned og understrege, at det ikke var ovre endnu.

- Det føltes bare skræmmende, for der var stadig otte minutter tilbage. I garagen kunne jeg ikke se, hvor meget det havde regnet. Ville banen være god nok til at forbedre sig, når sessionen blev genstartet? Vi ved, at vi ikke har den hurtigste bil. Vi håndterede bare situationen bedst. Jeg havde ikke lyst til at se flere tørre omgange, sagde han.

Hvor god var omgangen? Max var lige bag dig, og du var hurtigere, spurgte en af de lokale brasilianske journalister.

- Det giver dig svaret. Det var en god omgang!

Af flere omgange sendte Kevin Magnussen en stor tak til teamejere Gene Haas og Günther Steiner, for som han pointerede, skulle han jo slet ikke have været til Brasiliens Grand Prix anno 2022 til at begynde med. Egentlig skulle han denne weekend have kørt sportsvogne med Peugeot i Bahrain …

- De fortjener det. De gav mig en stor mulighed og et ansvar. Det har været et sjovt år!

Lørdag aften kl. 20.30 dansk tid venter 24 omganges sprintløb.

Her er værdifulde point på spil til konstruktør-VM, hvor Haas er i tæt duel med Alpha Tauri om ottendepladsen.

Hurtigere biler lurer bagved. Der skal uddeles fra et til otte point - og startplaceringerne til Brasiliens Grand Prix.

Kevin Magnussen i fornemt selskab. Foto: Nelson Almeida/Ritzau Scanpix

Hvad det kan blive til, og hvordan det skal gribes an strategisk, må vente til lørdag.

- Jeg ved det ikke. Nu taler jeg med drengene, og så tager vi den derfra, sagde Magnussen.

For Mick Schumacher blev fredagen en kæmpe skuffelse. Under de svære forhold blev erfaring formentlig afgørende. Han var god på intermediates, men kunne slet ikke finde farten, da alle skiftede til slicks i Q1.

Tyskeren var næsten to og et halvt sekund efter sin teamkammerat og starter sprinten sidst.

- Først og fremmest tillykke til Kevin og teamet. De fortjener det virkelig. Fra min side var det lidt forvirrende, men måske undervurderede jeg grebet. Banen så fugtig ud, men ikke så meget, som jeg troede. Det er meget frustrerende, lød det fra Schumacher.

