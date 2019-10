Kevin i crash: En joke

Formel 1 fik en actionmættet smagsprøve på, hvad der kan vente i fremtiden, efter tyfonen Hagibis afkortede weekenden til kun to dage på banen.

Med kvalifikation søndag formiddag japansk tid fire timer før selve grandprixet var der ekstra pres på, hvor fejl kan blive skæbnesvangre.

Spørg bare Williams og Haas, hvis mekanikerne kom på overarbejde for at nå at få racerne klar til løb.

Inden for de første seks minutter af den udsatte kvalifikation havde både Robert Kubica og Kevin Magnussen på samme sted sendt deres biler i muren.

På vej ud af sidste sving blev de tilsyneladende overrumplet af vinden og mistede kontrollen.

- Det er en joke, sagde Robert Kubica over radioen, før han hoppede ud af sin ødelagte Williams.

Polakken er i fare for ikke at nå startgridden. SÅ smadret var hans racer.

Bedre så det ud for Kevin Magnussen, som også var i muren, men ikke desto mindre i stand til at trille bilen tilbage i pit ved egen kraft.

Den skal dog både have ny front- og bagvinge, før den er klar til at indtage sidste startrække til Japans Grand Prix. Danskeren meddelte over radioen, at hjulophænget føltes okay, og teamet siger, at bilen bliver klar til race.

Vejret var pænt med blå himmel og sol, men ikke desto mindre meldte kørerne om yderst tricky forhold. Vinden efter tyfonen havde ikke helt lagt sig, så kørerne og de aerodynamiske følsomme biler skulle også kæmpe mod kastevinde på op til 50 km/t.

Læg dertil en ‘grøn’ bane, hvor al gummi var skyllet af under lørdagens regnskyl.

- Jeg tabte den i sidste sving, det var meget blæsende i dag. Jeg tror, jeg fik et vindstød, da jeg mistede bagenden. Resten af omgangen var god, når du kørte mod vinden. Den anden vej, knap så godt, sagde danskeren efterfølgende.

Heller ikke Renault fik en stor tidtagning. De var i problemer under træningerne, sagde at det ville blive meget bedre til søndag, men ikke desto mindre blev Daniel Ricciardo knockoutet i Q1 sammen med George Russell, Sergio Perez og de to crashede kørere.

Australieren starter 16'er med sin teamkammerat lige foran sig, efter Nico Hülkenberg måtte trække sig fra Q2 med tekniske problemer.

Tiltrængt pole til Vettel

Efter den tidlige advarsel krævede forholdene ikke flere ofre.

Til allersidst var det dog ved at gå galt for Romain Grosjean, som blev fanget af en kastevind, men lige reddede raceren.

Det kostede lidt tid, men franskmanden kørte en glimrende kvalifikation og nåede Q3 for andet løb i træk. Han starter tier med Pierre Gasly holdende skråt foran ham.

Sebastian Vettel scorede en efter fredagens langsomme træninger overraskende pole-position foran sin teamkammerat Charles Leclerc. Tiltrængt for den firedobbelte verdensmester som før denne superomgang havde tabt ni kvalifikationsdueller i træk til sin unge kollega. Tyskeren var senest bedst i Canada ...

Bagved holder de to Mercedes med Valtteri Bottas forrest, som igen havde klar margen til de to Red Bull-Honda. Værd at bemærke er Alexander Albons præstation. Rookien formåede at køre præcist samme tid som sin teamkammerat Max Verstappen.

I fjerde startrække var McLaren-kørerne klart ‘best of the rest’ og har kurs til at lægge ny afstand til motorleverandøren Renault i konstruktør-mesterskabet.

Japans Grand Prix køres kl. 7.10 dansk tid

