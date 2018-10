Kevin i ny kontrovers: - Han er og bliver dum

SUZUKA (Ekstra Bladet): - Magnussen er og bliver dum. Det er et faktum.

Charles Leclerc var godt gal i skralden efter det definerende øjeblik i Japans Grand Prix for den kommende Ferrari-kører og Kevin Magnussen.

Vreden var rettet mod den danske Haas-kører på grund af et sent og aggressivt forsvar på vej ned ad start-mål-langsiden. Leclerc forsøgte at slipstreame, og Magnussen rykkede til siden, så Sauber-raceren var prisgivet og kørte op bag i danskerens Haas.

Skaderne var så omfattende på Kevin Magnussens racer, at han efter to pitstop og otte omgange måtte udgå for anden gang i år.

Heldigvis for Haas blev det til point for en ottendeplads til Romain Grosjean, så teamet haler yderligere ind på Renault efter endnu et skuffende løb for det franske fabriksteam.

Carlos Sainz scorede et enkelt point for en tiendeplads, mens Toro Rosso trods den fornemme kvalifikation sluttede uden for top ti på hjemmebanen.

Franskmanden lå længe til syvendepladsen og bedst efter de suveræne tophold. Men mod slutningen lykkedes det Sergio Perez at overhale.

Dermed når mexicaneren også 53 point i den individuelle stilling ligesom Kevin Magnussen og Nico Hülkenberg, men overtager syvendepladsen, fordi han var på podiet i Baku.

Kevin Magnussens aggressive tilgang til Formel 1 har været genstand for debat siden F1-debuten. Blokeringen af Leclerc vinder ham ingen venner.

Begge kørere havde en strategi-fordel af at starte lige uden for top ti på soft-dæk, men ingen af dem fik en chance for at udnytte den.

Danskeren fik en dårlig start og mistede en plads til Carlos Sainz, men havde overhalet Sauber-køreren på fornem vis, da løbet reelt sluttede efter kun to omgange.

Tom Kristensen og de øvrige stewards skred ikke ind. Formentlig fordi Kevin Magnussen selv havde ødelagt sine muligheder i grandprixet med det træk og kun rykkede en gang.

Ofte er han en alt-eller-intet-kører, men lidt tålmodighed havde givet ham chancen for point, selv hvis Lerclerc var sluppet forbi i denne situation.

Formel 1’s anden hyperaggressive kører tiltrak sig også opmærksomhed først i løbet. Max Verstappen var af banen og valgte at blokere Kimi Räikkönen, så de stødte sammen, som Red Bull-raceren blev slynget ind på asfalten igen.

Hollænderen fik fem sekunders straf for ikke at køre sikkert ind på banen, hvilket han slet ikke kunne forstå. Räikkönen kunne bare have blevet bagved, mente han …

Han var også ude at danse med Sebastian Vettel, som tyskeren forsøgte at køre sig op igennem feltet fra sin skuffende startposition som otter ovenpå lørdagens kval-bommert.

Denne gang var aggressoren Vettel. Ferrari-stjernen har skuffet og fejlet, siden han i juli udgik af Tysklands Grand Prix.

Det blev kun til en sjetteplads i Japan, mens Lewis Hamilton kørte en suveræn sejr hjem fra pole-position.

Briten skal udgå af de næste tre løb, hvis Sebastian Vettel til sæsonafslutningen i Abu Dhabi stadig skal have mesterskabschancer.

Teamkammeraten Valtteri Bottas og Max Verstappen rundede podiet af.

