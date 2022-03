Kevin i spil til Formel 1-comeback

Comebacks er sjældne i Formel 1, men Kevin Magnussen har pludselig mulighed for at lave et meget bemærkelsesværdigt et af slagsen.

Ekstra Bladet erfarer, at den 29-årige dansker er i spil til at afløse den fyrede russer Nikita Mazepin hos Haas F1 Team.

Lørdag opsagde Haas kontrakten med Nikita Mazepin og sponsoratet med den russiske gødningskoncern Uralkali som følge af invasionen af Ukraine.

Umiddelbart forlød det, at reserven Pietro Fittipaldi ville træde ind, men situationen har ændret sig.

Kevin Magnussen kørte senest i Formel 1 i 2020. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Efter en sæson med to rookies i bilerne ønsker teamledelsen mere erfaring.

Teamejer Gene Haas var klar i mælet søndag. Pietro Fittipaldi bliver benyttet til den sidste vintertest, som begynder torsdag, men teamet afsøger markedet.

- Jeg tror, at vi naturligvis gerne ville have en med mere rigtig erfaring. Vi må se, hvem der er ledig, sagde Gene Haas søndag til nyhedsbureauet AP.

Uden at nævne navne.

Ifølge Ekstra Bladets kilder har man set på tre alternativer, og Kevin Magnussen ligger godt til i feltet.

Teamejeren har altid haft et godt øje til danskeren, det samme har teamchef Günther Steiner, Magnussen kender teamet indefra og vil være et godt match med Mick Schumacher.

Til gengæld er der en masse kontrakter og andre projekter, som der skal styr på, og som kræver forståelse og løsninger fra andre, før det kan lykkes.

Magnussen har en aftale med Chip Ganassi Racing for tre yderligere løb i 2022. To af dem kolliderer med Formel 1-kalenderen; det første er allerede om halvanden uge på Sebring, hvor Formel 1 samtidig starter sin sæson i Bahrain.

Han har et Le Mans-projekt planlagt med sin far.

Og den helt store faktor er den treårige aftale med Peugeot i WEC-serien. Franskmændene satser på at nå to eller tre løb i denne sæson; alle kolliderer med Formel 1, ligesom det også bliver svært at finde tid til test.

Kevin Magnussen skal håbe på forståelse fra både Chip Ganassi Racing og Peugeot, før han kan sætte sin autograf på en ny aftale med Haas. Foto: John Raoux/Ritzau Scanpix

I kulissen har også Nico Hülkenberg gjort sig til og forsøgt at samle sponsorer bag sig. Den 34-årige tysker sluttede karrieren hos Renault i 2019, vikarierede hos Racing Point tre gange i 2020 og blev reserve hos Aston Martin fra 2021.

Mest realistiske alternativ til Magnussen er Antonio Giovinazzi, som indtil sidste år kørte for Alfa Romeo. Men om muligt foretrækker teamet danskeren.

Giovinazzi er Ferraris tredjekører, og teamet forsøgte meget ihærdigt at placere ham hos Haas i 2018 i stedet for Magnussen. Günther Steiner og Gene Haas havde imidlertid andre tanker.

Målsætningen hos teamet er en afklaring allerede onsdag.