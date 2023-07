Kevin imponeret: - Gør det skidegodt

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Danske sportsstjerner gør sig positivt bemærket internationalt i øjeblikket.

Men for Kevin Magnussen er det andre navne, han tænker på, end dem, som har Tour de France og Wimbledon som julis højdepunkter.

Frederik Vesti i Formel 2, Mikkel Christensen, Nicklas Nielsen, Mikkel Jensen i Le Mans hypercar, Bastian Buus i Porsche Cup og Christian Lundgaard i Indycar er dem, som imponerer den danske F1-kører for tiden, og som han følger på tv.

Vesti fører mesterskabet, ligger og vinder løb, er stabil, viser modenhed og gør det skidegodt

- Jeg tror ikke, at det er sværere at køre Formel 2, end det er at køre Supercup i Porsche. Jeg tror også, det er sindssygt svært at vinde der. Så på mange måder kan man også sige, at hvad Bastian Buus gør, er lige så imponerende som alle de andre danskere.

Annonce:

- Men det føles, som om der virkelig er knald på med danske racerkørere lige for tiden. I hypercar er der Mikkel Christensen, Mikkel Jensen, Nicklas Nielsen. Og der kunne Bastian Buus også godt være på vej hen.

- Så er der Christian i USA. Det er bare benhårdt derovre. Det er svært ad helvede til, og han kører ikke i et top-team, så han gør det sindssygt godt efterhånden.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Frederik Vesti har kurs mod F2-mesterskabet. Foto: Joan Codina/Prema Racing

Bastian Buus fører Porsche Supercup, og Kevin Magnussen spår ham en fremtid i Le Mans Hypercar. Foto: Porsche

Christian Lundgaard tog søndag sin første sejr i Indycar. Foto: Dan Hamilton/Ritzau Scanpix

På Monza lykkedes det endelig efter en svær start for Mikkel Jensen at komme på podiet med Peugeots 9X8'er. Foto: DPPI/Peugeot

- Og så er der Formel 2, hvor Vesti fører mesterskabet, ligger og vinder løb, er stabil, viser modenhed og gør det skidegodt, siger Kevin Magnussen.

Hele Danmark spændt

Netop Frederik Vesti blev Magnussen også spurgt til af den internationale presse på Silverstone.

- Jeg har kendt Frederik, siden han var en lille dreng. Han var gode venner med min lillebror, og det er de vist stadig. De kørte gokart sammen, og nu er Frederik en af de førende unge kørere uden for Formel 1.

- Jeg tror, at hele Danmark er meget spændt på hans vegne. Forhåbentlig bliver der en plads i Formel 1 til ham i fremtiden.

En stor aftale er undervejs, som også påvirker Magnussens fremtid - læs mere her