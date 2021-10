Kevin indrømmer: Kæmpe svinestreg mod Hülkenberg

Han ramte podiet i sit første løb og smadrede sin teamchefs dør for åben mikrofon i en Netflix-dokumentar, men hvis der er et øjeblik, som definerede Kevin Magnussens omdømme i Formel 1, var det 30. juli 2017.

‘Suck my balls, mate’, lød kommentaren, da Nico Hülkenberg pludselig afbrød den danske Haas-kørers live-interview med Luna Christofi.

I sin nye bog, ‘Alt eller intet’ som udkommer mandag, indrømmer Kevin Magnussen for første gang, at han lavede en svinestreg den søndag.

Baggrunden for den kontante afvisning på banen var kørernes position. Selv om en 11. plads ikke er noget værd i sig selv, er den vigtig på ungarnske Hungaroring, fordi banen er så svær at overhale på. Men udgår der nu en bil foran til allersidst, udløser den point.

Til medierne dengang forklarede Magnussen, at en erfaren herre som Hülkenberg allerede som gokartkører burde have lært, at på ydersiden bliver man hængt til tørre.

Dommerne gav danskeren skylden og uddelte en tidsstraf på fem sekunder.

I bogen skriver Kevin Magnussen:

‘Men det var en kæmpe svinestreg. Det vil jeg gerne indrømme. Så jeg kan sagtens forstå, at han syntes, at jeg kørte åndssvagt. Jeg har bare aldrig forstået, hvorfor han tog det personligt. Der er ingen racerkørere, der møver konkurrenter af banen for at være et røvhul. Derfor kom det virkelig bag på mig, at han afbrød mit interview og dermed startede et mediecirkus omkring os begge.’

Samtidigt erklærer Magnussen sig endnu en gang helt og aldeles ligeglad med både ordkrigen og beskyldninger om at køre beskidt.

‘Det har tyskeren til gengæld ikke. Han har ikke talt til mig siden’, skriver Magnussen og fortæller om en elevator-tur med tyskeren.

Hülkenberg trykkede forkert, kørte forbi sin etage og endte med at køre hele vejen op til 30. etage sammen med sin rival. Uden at nævne et ord, febrilsk trykkende på knapperne, mens danskeren stod og småklukkede for sig.

Ekstra Bladet kan tilføje, at Günther Steiner tog ‘suck my balls’-kommentaren med ophøjet ro. Formel 1 gik på sommerferie, men kommentaren var ikke glemt, da cirkusset tre uger senere mødtes på Spa.

Efter Haas-teamchefens pressemøde prikkede han Ekstra Bladets udsendte på skulderen; ‘kig lige op på mit kontor’. Her kunne han fremvise en bunke T-shirts med Magnussens berømte ord, som han havde fået sin assistent til at købe.

Men han ville dengang ikke kaste brænde på bålet og medvirke til historier om sin nye souvenir.

Steiner og Hülkenberg havde generelt et godt forhold til hinanden. Begge har tysk som modersmål og en god humor.

Faktisk var de på samme fly morgenen efter kommentaren, hvor Steiner tog fis på Hülkenberg og demonstrativt skærmede ham af, så ingen af de andre passagerer rørte ham. For så ville han blive fornærmet ...

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger talte de også sammen om en potentiel kontrakt til 2020 uden at komme særlig langt. Tyskeren krævede alt for meget i løn.

