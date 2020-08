Kevin jubler: - Det rigtige at gøre

Kevin Magnussen glæder sig over, at der nu bliver kigget på reglen, der kostede ham et ekstra VM-point

Kevin Magnussen talte om sit største resultat nogensinde, da det midt i juli på trods af Haas-racerens manglende styrke blev til en niendeplads i grandprix'et i Ungarn.

Senere på aften fik han og også Romain Grosjean en straf på 10 sekunder, og så måtte Magnussen rykke ned på tiendepladsen og nøjes med et enkelt point til VM-stillingen.

Efter at have diskuteret dækskifte med ingeniørerne på formationsomgangen og efterfølgende også skiftet dæk blev de to Haas-kørere dømt for at have brudt det sportslige reglements artikel 27.1 fra 2017, som handler om, at køreren skal føre bilen alene og uden assistance.

Den dom vakte en del undrer og løbsdirektør Michael Masi har bekræftet, at man nu vil kigge på reglen igen, og det glæder Kevin Magnussen.

- Jeg synes, at det er den rigtige ting at gøre, siger Magnussen til Autosport.

- Jeg synes, det var ret tydeligt, at der var en situation, som ikke rigtigt var blevet tænkt på i forhold til reglerne, og jeg synes, det vil være godt, hvis det bliver tilladt, siger Magnussen.

Også Grosjean glæder sig.

- Man implementerer altid nye regler for at forsøge at løse et problem. Men man kreerer andre, og det så vi i Ungarn, hvor vi faktisk tog en god, strategisk beslutning ved at pitte på formationsomgangen, siger Grosjean.

- Selvfølgelig ved vi i dag, at vi skal gøre det lidt anderledes, når vi nu kender reglen, men vi mener virkelig ikke, at det er derfor, den er der, siger Grosjean.

Radiokontakt om dækskifte på formationsomgangen kostede Kevin Magnussen et point i Ungarn. Foto: Glenn Dunbar/Glenn Dunbar / LAT Images

Haas-boss Guenther Steiner var efter Ungarn-afgørelsen hurtig til at undre sig over 10-sekunder-straffen, fordi man i forvejen tog en automatisk straf for dækskiftet.

Også tidligere Formel 1-direktør Gary Anderson kritiserede reglen.

- Det er en dum regel, som ødelægger muligheden for at få et forspring på andre, hvilket gør hele pointen med Formel 1, hvor kørere og teams skal kæmpe mod hinanden, absurd, lød det fra Gary Anderson i The Race.

Senest har løbsdirektør Michael Masi forklaret, at det ikke skyldes kritik fra teams og kørere, at man nu kigger på regelændringer.

- Det var faktisk det internationale motorsportsforbund FIA, der proaktivt foreslog, at det var noget vi sammen kiggede på, siger Masi.

Næste løb på Formel 1-kalenderen køres 30. august på Spa-banen.

