Kevin klager: - Føles som en truck

Formel 1-racerne er blevet alt for tunge, mener kørerne, som støtter ideen om at genindføre benzinpåfyldning under løb

HOCKENHEIM (Ekstra Bladet): Over ti år er vægten på en Formel 1-racer eksploderet fra 605 til 743 kilo. Læg hertil 110 kg brændstof ved starten af et løb.

Selv om F1-kørerne elsker de nuværende biler under tidtagning, er følelsen helt anderledes om søndagen.

- Jeg synes, de er lidt for tunge til løb. Den bliver som en truck, konstaterer Kevin Magnussen.

Største synder er hybridmotoren, som blev indført i 2014. Med et snuptag kunne man spare 150 kg, hvis man gik tilbage til brølende V10-motorer, men det er ikke en mulighed for sporten og motorproducenterne, som insisterer på et hybridelement.

Derfor presser præsidenten for det internationale motorsportsforbund, Jean Todt, på for at genindføre benzinpåfyldning, som har været bandlyst siden 2010.

De nuværende F1-racer vejer omkring 850 kg ved løbsstart. Foto: RALPH ORLOWSKI/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen er blandt det flertal af kørere, som går ind for den idé.

- Hvis vi fik ‘refuelling’ tilbage, vil det løse en stor del af problemet. Bilerne ville blive meget bedre, og det ville også ændre dæksituationen under løb. Man behøvede ikke lave dem SÅ hårde. Med mindre vægt ville man ikke slide så meget på dem. Vægten er lidt af en bekymring, siger danskeren.

Teamkammeraten Romain Grosjean er kørernes tillidsmand i foreningen GPDA. Derfor var han i sidste uge sammen med Sebastian Vettel med til et af de talrige møder, hvor Formel 1’s mange parter debatterer de store, kommende ændringer til 2021.

Først sent i processen og for første gang bliver kørerne hørt.

- Mødet var langt … Men det er vigtigt, at kørerne bliver involveret, siger franskmanden.

- Vi har fire klare punkter, som definerer den retning, vi gerne vil gå i. Og der var diskussioner om enkelte ting, som, vi mener, er helt ligegyldige i forhold til at gøre showet bedre, fortæller han.

- Hvis du løser de fire ting, er jeg sikker på, at racingen bliver fucking god.

Kørerforeningens fire ønsker 1. Dæk - knap så følsomme 2. Aerodynamik - skal tillade biler at følge hinanden 3. Vægt - skal ned 4. Penge - de økonomiske forskelle på holdene skal minimeres Vis mere Luk

Genopfyldning har vægtige argumenter imod sig. Udstyret er dyrt, det er farligt for mekanikerne, og nok så vigtigt regner holdene hurtigt ud, hvad den rigtige strategi præcist er.

Løbene var særdeles forudsigelige dengang; tænk bare Michael Schumachers Ferrari-æra.

Men ifølge kørerne er det nødvendigt.

- Ikke fordi vi tror, det er godt for racing, men fordi det vil bringe vægten af bilen ned for at hjælpe Pirelli. Det er et midlertidigt fiks for at få bilen 60-70 kg ned i vægt ved starten af løbet, så dækket ikke overopheder helt vildt.

- Refuelling er den nemmeste og billigste måde at fjerne 70 kg, siger Grosjean.

- Da jeg begyndte i Formel 1 i 2009, vejede bilerne 605 kg. Nu er det 140 kg mere og ved starten af løbet omkring 850 kg. Vi føler bare, at det er for meget for en Formel 1-bil.

- Samtidig indføres 18 tommers dæk, hvilket er 25 kg ekstra. Standardbremse-systemet er ekstra otte kg, så man tilføjer og tilføjer, hvor det eneste rigtige ville være at nedbringe vægten, siger Haas-køreren.

Et smugkig på 2021 Det internationale motorsportsforbund, FIA, har lækket de vigtigste tekniske ændringer til 2021, som ventes endeligt vedtaget til oktober. Væk med beskidt luft: ‘Ground effect’, hvor hovedparten af bilens downforce skabes under bilen, vender tilbage. Skulle gerne betyde, at bilerne får nemmere ved at følge hinanden, hvilket leverer bedre racing og overhalingsmuligheder. Bedre dæk: Et kursskifte fra de sarte Pirelli-dæk er i støbeskeen. Væk med de følsomme dæk, som falder fra hinanden og ind med nogle, som kørerne kan presse mere. Det har dog været ønsket i årevis, uden at opgaven er løst. Tættere grid: Aerodynamikerne får spændetrøje på i reglerne, så biler ikke kan være to-tre sekunder hurtigere alene på grund af aerodynamik. Målet er at tale tiendedele i stedet for sekunder. Flere standarddele: Blandt andet bremser og fælge. Mindre hjælp: Det overvejes at reducere telemetri, og hvor meget hjælp kørerne må få fra pitten.

