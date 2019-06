Kevin kogte over: - Absurd frustrerende

Kevin Magnussen har intet at udsætte på sit team, men er svært frustreret over at køre rundt på dæk, der ikke passer til en ellers supergod bil

MONTREAL (Ekstra Bladet): Trods en decideret lorteweekend for Kevin Magnussen og Haas leverer teamet stadig sit til underholdningen.

Om end det i Canada var for det modsatte af sportslig succes.

Først crashede danskeren spektakulært ind i Wall of Champions. Og som frygtet vendte Haas’ dækproblemer tilbage, som man så dem allerværst i Baku.

Kevin Magnussen kogte over på teamradioen og blev bedt om at holde sin mund af teamchef Günther Steiner på en facon, der med garanti når de bedste radiobeskeder fra Montreal …

- Ja, det er den værste fornemmelse, jeg nogensinde har haft. Fordi bilen er så god, den er så hurtig og godt designet og kører så godt. Men når vi får flere omgange på dækkene, og vi skal køre løb på dem, er der intet der fungerer. Det er helt absurd frustrerende. Og det er det for hele teamet, siger danskeren til Ekstra Bladet.

Han var på radioen til slut med en undskyld til teamet og mekanikerne, som havde knoklet natten igennem.

Og gentog den:

- Min kommentar i løbet var ikke ment som en kritik af teamet. Mere et udtryk for de her kæmpe store frustrationer over at være så hjælpeløs i en bil, der er så god.

- Så du forstår, at Günther går ind og markerer ...

- Hele teamet er sindssygt frustrerede. Vi ved jo alle, hvad potentialet er, og så får vi nogle dæk, som slet ikke passer til vores bil, er jo bare mega frustrerende.

Foto: MARK THOMPSON/Ritzau Scanpix

- Det er langt fra kun mig, som er det. Hele teamet er lige så store konkurrencemennesker som jeg er og sætter lige så stor ære i at gøre det godt. De er lige så frustrerede. Det ved jeg, og det var overhovedet ikke ment som en kritik af dem. Kun et udtryk for den store frustration, det er at køre så langsomt i sådan en god bil.

- Nu venter der en håndfuld løb, hvor I ikke burde have de problemer, hvis man kigger på banerne. Kan du se noget positivt i det?

- Jeg ved det snart ikke. Når vi kan være SÅ langsomme med sådan en god bil, så er det snart svært at vide, hvad der er op og ned, siger han.

Rygterne svirrer: - Bullshit

Se også: Haas fjerner omstridt logo

Det ulmer på F1-kørermarkedet: To jokere lurer