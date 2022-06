Kevin kritiserer: Forkert beslutning

Haas-teamets strategiske beslutninger fyldte meget i slutningen af Canadas Grand Prix, men det var kontakten med Lewis Hamilton på første omgang, som spolerede løbet for Kevin Magnussen.

Ifølge holdets data fungerede bilen fint, den føltes okay fra cockpittet, men løbsledelsen vurderede, at der var tale om en sikkerhedsrisiko og kommanderede bil nummer 20 i pit til et frontvingeskift.

- Jeg fik lidt kontakt, men ikke noget alvorligt. Ridsede min frontvinge en smule og fik besked på at pitte, sagde Kevin Magnussen efter løbet til den skrevne presse i Canada.

Side om side med Lewis Hamilton. Foto: Clive Rose/Ritzau Scanpix

Bagved beklagede Esteban Ocon sig over radioen om den farlige frontvinge, hvilket Kevin Magnussen havde fuld forståelse for. Det havde han til gengæld ikke for de nye løbschefers beslutning om at lytte til franskmanden.

- Jeg talte med Ocon nu, og han jokede med, at han sagde til FIA, at det var rigtig slemt. Hvis du ved, at du kan påvirke FIA på den måde, så gør du det. Fair play. Men de skal lade os køre med sådan noget, mener danskeren.

- Jeg kunne holde farten, og frontvingen var fin. Den var sikker. Tænk på Jeddah sidste år, hvor Lewis Hamilton vandt med en halv frontvinge, hvilket jeg synes er korrekt. Lad os nu race, hvis vi kan.

- Vil du tale med FIA?

- Det føles meget anderledes. I Monaco starter de os ikke, fordi det begynder at dryppe, og her bliver jeg kaldt ind, fordi jeg har en skramme på min frontvinge, sagde Magnussen.

Højre endplate blev bøjet, som det kan ses på billedet. Foto: Andre Pichette/Ritzau Scanpix

Teamchef Günther Steiner var en skuffet mand, efter at Haas-teamets bedste kvalifikation siden sommeren 2018 endte med tomme lommer.

- Ikke, hvad vi ønskede. Kevins løb var ovre med skaden på frontvingen. Mick kæmpede hårdt og var ved at finde rytmen, men noget i motorenheden virkede ikke, og så var hans dag færdig. Når du er nummer sjok, er det svært at komme igen, siger han.

Du kan læse Jason Watts karakterer fra Canadas Grand Prix her.