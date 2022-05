Kevin kritiserer udsættelse: Vi er proffer

Kevin Magnusen mener, at løbsledelsen burde have startet grandprixet i stedet for at vente på, at tordenbygerne drev forbi

Et problem med hybridsystemet i Ferrari-motoren på Kevin Magnussens Haas sluttede danskerens Monacos Grand Prix, ligesom de skiftende forhold begyndte at gøre løbet rigtig interessant.

Det skuffede ham, men også at det tog en time at komme i gang med racerløbet.

Regnen var i perioder for ekstrem til at køre, men ifølge danskeren burde man have startet alligevel og så stoppet, hvis det blev nødvendigt.

- Vi kunne have startet. Det var så et tidspunkt senere med styrtregn, og der ville have kommet rødt flag. Men det er en del af racing. Hvis forholdene er til det, burde de starte. Eller giver os et lynkursus i at køre i vådt føre, sagde Kevin Magnussen efterfølgende.

- Jeg forstod det ikke helt, men de må have deres grunde. Vi er professionelle kørere. Det er Formel 1; ikke WEC, fortsatte han med reference til, at der i sportsvogne også er amatører og semiproffer med.

Efter sidste års fyreseddel til løbschefen Michael Masi går den ansvarlige rolle nu på skift.

- De er nye, så det er et stort pres på dem. Jeg har ikke lyst til at være i deres sko og skulle træffe de beslutninger. Men mine penge er på, at alle 20 kørere ville i gang. Vi er proffer og har gjort det før, siger danskeren.

- Det er de mest tricky forhold, du kan køre i, men jeg nød det. Monaco i regnvejr. Det bliver ikke mere spændende.

Ifølge det internationale motorsportsforbund, FIA, var en faktor i den sene genstart, at man oplevede et problem med strømforsyningen til blandet lyspaneler efter de kraftige byger.

Kevin Magnussen nød det våde føre i Monaco, før motoren ikke ville mere. Foto: Mark Sutton/Haas F1 Team

På trods af startplaceringen som 13’er gav regnvejr og siden den tørrende bane en ellers uventet chance på en bane, hvor overhalinger er stort set umulige.

- Bilen var glimrende, og vi havde god fart i regnvejret.

- Det gik godt indtil motorproblemerne. Jeg lå 11’er og var meget hurtigere end Bottas foran, så jeg så virkelig frem til pitstoppet og havde lige sagt til teamet, at jeg ville pitte til slicks.

- Folk bag mig havde pittet til intermediates, og vi ville gå fra regndæk til slicks, så det var en stor mulighed. Jeg er meget skuffet for mig selv og teamet, fordi vi mistede en mulighed for at score point og komme tilbage efter en skuffende tidtagning.

Teamchef Günther Steiner ærgrede sig også:

- Kevins bil var virkelig hurtig, og vi ventede bare på vores mulighed for at overhale Bottas ved pitstoppet enten ved at ‘over- eller undercutte’ ham eller overhale ham og jagte feltet.

- Han kunne nemt følge ham. Men så opstod en læk på hans hybridsystem, siger Steiner.

