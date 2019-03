Kevin lykkelig efter superkval

Pludselig var kun Mercedes og Ferrari uden for rækkevidde, men Kevin Magnussen kommer til at fokusere mere på spejlene end Max Verstappen, når Bahrains Grand Prix starter

SAKHIR (Ekstra Bladet): Klapsalver og et kæmpe kram fra teamchef Günther Steiner mødte Kevin Magnussen, da han nåede Haas-lejren efter en overbevisende indsats i kvalifikationen til Bahrains Grand Prix.

En sjetteplads lyder muligvis ikke af det store, men det var sølle fem tusindedele af et sekund fra Max Verstappen, mens Red Bull-teamkollega Pierre Gasly blev knockoutet allerede i Q2. Genopstandne Ferrari med Charles Leclerc på sin første pole-position samt Mercedes har slået hul til resten, men derfra kunne alt ske i den hæsblæsende tidtagning, hvor Renault skuffede med ingen kørere i top ti.

- Hvor kom den lige fra, ville en af Magnussens ingeniører høre som det første.

Alt fungerede godt, og bilen var nem at køre, konstaterede danskeren, da Ekstra Bladet talte med ham lørdag aften i Bahrain.

- Jeg er glad for at være skuffet over at blive slået af en Red Bull, grinede han.

Fysioterapeut Jakob Hovgaard var første gratulant. Foto: Jan Sommer

Performance-ingeniør Jose Manuel Lopez Garcia stod også klar med en krammer. Foto: Jan Sommer

- Jeg aner ikke, om de fejlede i dag, eller det bliver en ny situation nogle gange. Men jeg kommer stadig til at kigge mere bagud til løbet end fremad. En sjetteplads vil jeg være rigtig glad for.

Begge Red Bull-kørere havde problemer med balancen, forklarede de efterfølgende.

I løbstrim bliver det umuligt for Haas at holde trit med Max Verstappen, og Pierre Gasly bør have gode chancer for at køre sig gennem feltet.

- Når han kvalificerede så langt tilbage, betyder det forhåbentlig, at han ikke er så hurtig. Og at det samme gør sig gældende for løbet, siger Magnussen.

- I det her løb var ‘best of the rest’ nummer fem, så det er en ny situation. Og det er ikke sådan, at Mercedes er SÅ langt foran. Men sandsynligvis er det en undtagelse, at Red Bull kæmper med det, som de har gjort her. I vintertest og i Australien så vi, hvor hurtige de var. Uden tvivl har de en stærkere bil end os.

Netflix er igen på plads i Haas-garagen. Foto: Jan Sommer

Udfordringen ligger i det tætte midterfelt, for selv om den danske Haas-kører leverede en af sine mest overbevisende tidtagninger nogensinde, ligger rivalerne på lur få tiendedele efter.

- Vores fart i løbstrim var ikke fantastisk fredag, men jeg håber, at de ændringer, vi har lavet, hjælper. Det er positivt, at de fokuserede på løbet, og vi havde stadig en god kvalifikation. Så vi er ikke faret vild.

Red Bull og i særdeleshed Pierre Gasly havde ikke nogen stor kvalifikation i Bahrain. Foto: Jan Sommer

- Fokus er på at komme godt igennem første omgang og forhåbentlig holde fast i sjettepladsen. Vi tager en enhver mulighed, som kommer vores vej, men jeg tror, vi er i den bedst tænkelige position, selv om det var meget tæt.

Romain Grosjean starter 11’er efter tre placeringers straf for at komme i vejen for Lando Norris.

