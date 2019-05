Kevin må vente: For risikabelt

Haas medbringer en opdateret racer til Spanien, men kun Romain Grosjean får glæde af den fredag. For risikabelt at skifte begge biler, før teamet er sikre på, at den virker, siger teamchefen

BARCELONA (Ekstra Bladet): Ændringerne på Kevin Magnussens Haas-racer denne weekend er ganske omfattende. Ny frontvinge, nyt gulv, nye bargeboards og sidespejle (!) skulle gerne levere mere downforce og dermed hurtigere omgangstider.

Ligesom det er tilfældet hos størstedelen af holdene i F1-paddocken til årets første europæiske løb.

Men da teamet siden sæsonstarten har kæmpet med at få de sarte Pirelli-dæk til at fungere så godt, som de gjorde på denne bane under vintertesten, bliver tingene gjort lidt anderledes til fredagens træninger.

- Vi kører den ene bil med den ‘gamle’ specifikation og den anden med den nye. Så hvis der opstår problemer med den nye, har vi i det mindste noget at sammenligne med, forklarer Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Sætter man den nye specifikation på begge biler, risikerer vi at stå uden at vide, om det er dækkene, eller de nye dele den er gal med.

- Om alt går vel, skifter vi den anden bil fredag aften. Vi tog en bevidst beslutning for ikke at forvirre os mere, hvad vores dækproblemer angår, siger Steiner.

Romain Grosjean - klædt i civilt for en sjælden gangs skyld på banen - hilser på i garagen. Han tester som den første de nye Haas-opgraderinger. Foto: Jan Sommer

Derfor begynder Kevin Magnussen fredagen med den bil, der fungerede så strålende under vintertest uden problemer med at få dækkene op i den rette arbejdstemperatur. Danskeren bliver pejlemærket, mens Romain Grosjean får fornøjelsen af at samle data på de nye dele og se, hvordan de klarer sig i forhold til de gamle.

Hidtil har teamets opdateringer fungerer som lovet, hvorfor Steiner er fortrøstningsfuld i forhold til mulighederne denne weekend. Men selv om VF19’eren fungerede upåklageligt i Barcelona for to måneder siden, tør han ikke garantere, at det samme bliver tilfældet nu.

- Når man har haft tre løb som vores seneste, mister du altid lidt selvtillid. Jeg lover ikke, at alt bliver fint her. Vi var gode i test, og hvis der sker noget anderledes her, er vi nødt til at finde ud af hvorfor. I det mindste har vi her noget data at sammenligne med.

- Men banen passer helt sikkert bedre processen med at varme dækkene op, siger han.

På papiret og i vindtunnelen er Haas-opgraderingen et pænt fremskridt. Kevin Magnussen understreger dog, at ingen kommer til at tage kæmpe spring fremad.

Kevin Magnussen har Thomas Jørgensen ved sin side denne weekend, mens hans normale træner Jakob Hovgaard holder en friweekend. Til højre Haas' pressechef Stuart Morisson. Foto: Jan Sommer

- Jeg krydser fingre for, at den giver os et skub i den rigtige retning. Men opgraderinger nutildags er ikke som for 15 år siden, hvor det var en helt ny bil, og de kørte halvandet sekund hurtigere. I dag er det mere fintuning, siger han.

- Tingene er blevet meget mere effektive, så den første bil man kommer med er blevet meget bedre end før i tiden. Opgraderingerne dengang var meget større, ligesom reglementet nu heller ikke giver de samme muligheder. Dengang kunne man komme med noget helt banebrydende, konstaterer han.

