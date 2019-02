Kevin måtte opgive: Den var gal fra starten

MONTMELO (Ekstra Bladet): Allerede fra Kevin Magnussen tirsdag morgen hoppede i cockpittet på VF19’eren allerførste gang, var den gal.

Sædet og hovedstøtten sad ikke helt rigtigt i det trange kontor, så danskerens hoved pegede lidt for langt frem.

Når han gik på bremsen, dykkede det for langt frem. Sådan kunne han ikke fortsætte hele dagen og bad derfor teamet om at stoppe arbejdsdagen før tid - for en sikkerheds skyld.

- Jeg har siddet rigtig dårligt i bilen.

- Jeg sad med mit hovedet pegende fremad, så jeg havde svært ved at se. Hovedstøtten var lidt for langt fremme, og når man så bremser, er det ikke let at holde hovedet oppe. Så jeg kunne ikke køre sådan længere. Det skal vi have rettet, men det er let nok, forklarede Kevin Magnussen til blandt andre Ekstra Bladet i Spanien.

Kevin Magnussen var ved godt mod trods småproblemerne. Foto: Jan Sommer

Sådan ser du F1-test live - og de andre klassiske spørgsmål

Lumsk Haas-følelse: Bedre end sidste år

Eksklusive billeder: Kom helt tæt på de nye F1-racere

Teamchef Günther Steiner så ingen grund til at risikere en skade.

- Det blev bare for ubehageligt for ham, og han sagde, at det ikke var produktivt længere. Min nakke gør for ondt. Jeg vil hellere stoppe nu, hvis I ikke har noget imod det, så det ikke bliver værre, siger Steiner.

- Det ville ikke være sikkert at modificere det hurtigt. Vi får noget gjort noget i aften, så han torsdag er komfortabel i bilen, konstaterer Haas-bossen.

I stedet blev test- og simulatorkøreren Piettro Fittipaldi bedt om at hoppe i raceren den sidste time. Faktisk blev den amerikansk fødte brasilianer så overrasket over den melding, at ingeniørerne måtte sige det til ham tre gange, før han fattede det.

Han troede, de tog pis for ham …

Fittipaldi nåede 13 omgange og sidder igen i raceren onsdag morgen. Han bliver afløst af Romain Grosjean over middag.

Günther Steiner håber på nogle flere omgange de kommende dage. Foto: Jan Sommer

F1 vintertest - dag to Charles Leclerc (Ferrari) 1.18,247 minutter - 157 omgange Lando Norris (McLaren) 1.18,553 minutter - 104 omgange Kevin Magnussen (Haas) 1.19,206 minutter - 59 omgange Alexander Albon (Toro Rosso) 1.19,301 minutter - 132 omgange Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1.19,312 minutter - 101 omgange Valtteri Bottas (Mercedes) 1.19,535 minutter - 89 omgange Pierre Gasly (Red Bull) 1.19,814 minutter - 92 omgange Nico Hülkenberg (Renault) 1.19,837 - 95 omgange Daniel Ricciardo (Renault) 1.19,886 minutter - 28 omgange Lewis Hamilton (Mercedes) 1.19.928 minutter - 74 omgange Lance Stroll (Racing Point) 1.20,433 minutter - 79 omgange Pietro Fittipaldi (Haas) 1.21,849 minutter - 13 omgange

Sidste chance: Kevin har kniven for struben

Alarmklokkerne ringer: Formel 1 i fare

Ny sæson står for døren: F1-reglerne du måske har misset

Haas' excentriske storsponsor: Omgivet af tvivl og pornopenge