Kevin Magnussen bliver nummer ni og får sæsonens første point

Hos Haas drømte man om regn og kaos til Ungarns Grand Prix efter lørdagens skuffende kvalifikation. Bønnerne blev hørt og med et mesterligt strategisk træk kørte Kevin Magnussen en niendeplads hjem efter at have startet som nummer 16.

Det udløser de første to point til Haas i denne sæson.

Danskeren kandiderer kraftigt til dagens kører efter overbevisende kørsel. En niendeplads lyder måske ikke af så meget, men når kun Pierre Gasly (Alpha Tauri) udgår, er det intet mindre end fremragende at holde begge McLaren, Charles Leclerc (Ferrari) og Esteban Ocon bag sig.

Efterspillet kan udløse en ottendeplads til danskeren.

For Red Bull og Alexander Albon skal en tur forbi stewards. De risikerer en tidsstraf eller diskvalifikation for at have tørret britens gridboks, selv om der var givet klare instrukser om på forhånd, at det ikke var tilladt.

- Det her føles som en sejr. Tak, gutter, vi kan gøre det, sagde Magnussen over radioen efter at have krydset målstregen.

- Du er en fantastisk racer, jublede danskerens ingeniør Gary Gannon.

- Det her er som en sejr, tilføjede teamchef Günther Steiner.

Skiftende vejrforhold er en magisk ingrediens for underholdningen i et Formel 1-grandprix, og denne gang ramte Haas og Kevin Magnussen strategien, som John Faxe Jensen i EM-finalen 26. juni 1992 på Nya Ullevi.

Lige i røven.

Allerede på vej til startgridden understregede Max Verstappen, HVOR drilske forholdene var denne søndag på Hungaroring.

Den hollandske superstjerne kørte galt og smadrede fronten på sin Red Bull, hvilket sendte mekanikerne i kamp med tiden for overhovedet at få klar til løbet.

Red Bull-mekanikere haster til startgridden med en ny frontvinge. Foto: MARK THOMPSON/Pool/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussens side af Haas-garagen valgte et vildt et sats ved som de eneste at starte på regndækket, mens alle andre var på intermediates.

De håbede på mere regn og et langt første stint for at komme frem på snævre bane. Allerede på formationsomgangen indså danskeren, at det var dumt.

- Vi har gjort det forkerte. Der er allerede en tør linje, sagde Kevin Magnussen.

Hurtig kommunikation mellem kørerne og pitvæggen resulterede i et effektivt sats fra Haas.

Begge kørere pittede FØR selve starten for at komme på slicks.

Kevin Magnussen vandt 13 positioner ved manøvren, for der gik kun få omgange, før samtlige biler skulle i pit.

Da den tidlige pitstoprunde var overstået, førte Lewis Hamilton grandprixet foran Max Verstappen med Kevin Magnussen på tredjepladsen og Romain Grosjean på fjerdepladsen.

Danskeren formåede at slå et hul til at begynde med, men allerede tidligt var strategien at fokusere på de biler, som Haas kunne holde sig foran, så han fik besked på ikke spilde tid på forsvar mod eksempelvis Valtteri Bottas’ Mercedes og Lance Strolls Racing Point.

Romain Grosjean kunne ikke holde trit med sin danske teamkammerat, men gjorde ham inddirekte en tjeneste ved at agere prop. Franskmanden sluttede nummer 15.

Charles Leclerc kunne ikke komme forbi Kevin Magnussen og blev i stedet overhalet af Carlos Sainz. Ferrari-køreren kørte over målstregen som nummer 11. Foto: Darko Bandic/Ritzau Scanpix

Efter den anden pitstoprunde lå Kevin Magnussen effektivt syver, mens hans franske kollega var faldet ud af pointene.

Hverken Sergio Perez’ lyserøde Mercedes eller Daniel Ricciardos Renault kunne han modstå, men Ferraris problemer blev udstillet.

Charles Leclerc havde ikke midlerne til at komme forbi danskerens Haas i kampen om niendepladsen, som på de sidste omgange var ved at komme under tryk fra McLarens Carlos Sainz.

I front var Lewis Hamiltons sejr aldrig truet og understregede Mercedes’ skræmmende styrke denne sæson. Max Verstappen (Red Bull) og Valtteri Bottas (Mercedes) rundede podiet af.

