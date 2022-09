Kevin Magnussen: - Det var en dum kørerfejl

Kampen om den økonomiske attraktive placeringer i Formel 1’s konstruktør-VM spidser til både i front og i den tunge halvdel, hvor Haas-teamet hører hjemme.

Kevin Magnussens team havde i Holland potentialet til at hente på Alfa Romeos sjetteplads og lægge lidt afstand til Alpha Tauri og Aston Martin i duellen om den nuværende syvendeplads, som Haas indtager.

Men midt i Max Verstappen-festen på Zandvoort spildte teamet sine chancer og endte fjerde løb i træk uden point.

Kevin Magnussen kan takke sig selv for sin 15. plads, mens to meget langsomme pitstop kostede Mick Schumacher chancen for en top ti-placering trods tyskerens overbevisende tidtagning.

- Det var en dum kørerfejl.

- Jeg er ked af det på teamets vegne. Det var min fejl, jeg prøvede for hårdt og kørte af, sagde Kevin Magnussen efterfølgende om starten på sin anden omgang.

Kevin Magnussen tog skylden for en skuffende weekend, hvor bilen var til point. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Annonce:

Han var ellers avanceret tre placeringer og oppe som 18’er, da han overstyrede, kørte i gruset og snittede en barriere.

- Jeg kom godt af sted, men tabte desværre bagenden og ramte endda væggen en smule. Jeg var i stand til at fortsætte, men tilbragte halvdelen af løbet på at komme tilbage til feltet, forklarede han.

- Jeg vandt nogle positioner, men det var ikke vores weekend. Bilen føles okay, og jeg gjorde mit bedste for at komme tilbage.

- Lidt af en spildt weekend.

På forhånd frygtede teamet løbet på Spa for en uge siden, og det samme er tilfældet før næste race i Italien på grund af banens layout, som slet ikke passer til Haas-raceren.

Trods en dramatisk finale var ingen af Haas-racerne i nærheden af point. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Men det var positiver i forhold til resten af sæsonen, hvis man kigger i den anden side af garagen.

- Mick viste, at bilen stadig er konkurrencedygtig med ottendepladsen i kvalifikationen. Fra min side leverede jeg ged i den i tidtagningen og igen på den første omgang.

Annonce:

- Det ser ud til, at vi stadig har performance, så det er opmuntrende for fremtiden. Vi ved, at vi har det svært på højhastighedsbanerne, så det næste løb (på Monza, red.) bliver næppe godt. Vi gør, hvad vi kan, men jeg ser frem til flere af de her baner, som kræver meget downforce, siger danskeren.

Mick Schumacher var skuffet over, at det ikke blev til point. Han tabte to positioner på første omgang, men lå til point da et problem med den forreste løftestang (front jack) spolerede søndagen.

- Vi havde et svært pitstop, som desværre gjorde, at jeg ikke kunne kæmpe med om point, sagde Schumacher.

- Bilen ville ikke komme ned, så det tog 10-11 sekunder og det næste var omkring fem sekunder, så det kostede desværre en del positioner på banen.

- Jeg tror ellers, at farten var der til point.

Ferrari-mekanikerne manglede et hjul til første pitstop. Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix

Ferrari nossede i det igen især i Carlos Sainz’ side af garagen, så Mercedes æder sig stille og roligt ind på andenpladsen i konstruktør-VM. De forsvarende hold-verdensmestre var ene om at udfordre Max Verstappen om sejren.

Annonce:

I Formel 2 fortsatte kvalerne efter sommerferien for Mercedes-støttede Frederik Vesti, som for anden løbsweekend i træk ikke scorede point. En kvalifikation som 11’er var alt andet end optimal, og hovedløbet blev ydermere ødelagt af en safetycar på det helt forkerte tidspunkt og forværret af et meget langsomt pitstop.

Se også: Watt svinger kniven: Pinligt!

Ekstra Bladet talte strategi og langsomme pitstop med Günther Steiner i dette interview