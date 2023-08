Kevin Magnussen forlænger med Haas

For Ekstra Bladets læsere kommer nyheden næppe som den store overraskelse.

Haas-teamchef Günther Steiner har siden juni ofte understreget, at han er meget tilfreds med sine nuværende kørere.

Som optakt til anden del af sæsonen bekræftede Haas-bossen alvoren bag ordene.

Både Nico Hülkenberg og Kevin Magnussen har fået deres aftaler forlænget, så makkerskabet fortsætter mindst yderligere en sæson.

- Jeg synes, vi med sikkerhed kan fastslå, at vi har en ekstrem solid kørersammensætning i denne sæson, så i sidste ende var der ingen grund til at ændre den, siger Günther Steiner.

Hos Haas vægter man erfaring højt, og Günther Steiner så ingen grund til at ændre på sin nuværende kørersammensætning til næste år. Foto: Jonas Olufson

- Kevin er naturligvis en meget kendt størrelse for os, og jeg er lykkelig over, at han kører, hvad der bliver hans syvende sæson i Haas-farver. Med 113 starter fra vores team alene kender vi hans styrker, og hans kendskab og erfaring med vores organisation passer godt sammen.

- I den anden side af garagen er Nico faldet til uden ballade eller fanfarer og er blevet et værdifuldt medlem af teamet.

- Han nærmer sig 200 starter i Formel 1, og vi er meget glade for at drage nytte af hans erfaring bag rattet, siger Steiner.

- Vi har haft vores problemer denne sæson med VF-23’eren; det forsøger vi ikke at skjule, men vi har været ekstremt heldige at have to kørere, hvis feedback er uundværlig i forhold til ingeniørernes arbejde.

Kevin Magnussen er ikke overraskende glad for kontraktforlængelsen med Haas.

- Jeg er selvfølgelig meget glad for, at samarbejdet mellem mig og Haas er blevet forlænget endnu engang.'

- Mit comeback i 2022 var ikke forventet, men har været fyldt med flere store højdepunkter og selvom, at denne sæson ikke er gået, som vi håbede, har vi stadig formået at få point og vise det potentiale, vi har, siger danskeren på Haas' hjemmeside.

Teamets opgave

- Kevin og Nico samarbejdede godt fra starten. De har begge scoret point, og især Nico har brilleret under tidtagning.

- Værd at bemærke er også, hvor meget energi kørerne kommer med. De har været fantastiske ikke bare i deres engagement på teamet, men også i forhold til vores partnere og fans.

- Kevin og Nico nyder tydeligvis deres tid i sporten. Begge har modne hoveder skruet på, og de forstår, hvad vi fundamentalt set beder dem om.

- Nu er det vores opgave som team at se frem mod 2024 og sikre, at vi har en bil, der er i stand til stabilt at score point, siger Steiner.