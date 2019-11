Kevin Magnussen imponerer mesteren

Som optakt til sidste weekends amerikanske Formel 1-grandprix fik Kevin Magnussen og team-kollega Romain Grosjean lov til at køre Nascar.

Og selvom der blot var tale om show efter en kort oplæring fra den tidligere Nascar-mester Tony Stewart, så imponerede de to kørere fra det amerikanske Haas-team den 48-årige mester.

- Det sjoveste ved at se de gutter køre Nascar, det er, at det viser alle i verden, hvorfor netop de er Formel 1-kørere.

- Det er en bane, som de helt klart kender, men selvom de kommer i en fuldstændig ukendt bil og kører to-tre omgange, så kører de høje hastigheder. Det er virkelig imponerende, siger Stewart ifølge flere medier.

Magnussen bag rettet, men han kørte tæt på mesterens tider. Foto: Dan Istitene/Ritzau Scanpix

- Jeg forsøgte blot at fortælle dem de ting, jeg ved, så de kunne gøre læringskurven stejlere på deres begrænsede tid.

- Vi havde Kevin i vores sprint-bil sidste år, som man kunne se på Netflix, og inden for fire forsøg kørte han 40 omgange, og han var inden for fire tiendedele af et sekund af, hvad jeg kunne køre.

- Så for racerkørere betyder det ikke noget, hvilken racerbil de kører, siger Stewart.

Tony Stewart kørte 618 Nascar-løb over 18 år startende i 1999 og vandt serien i 2002, 2005 og 2011.

