Kevin Magnussen scorer point i Miami

MIAMI (Ekstra Bladet): Der er ikke hver dag, at man ser en Haas kæmpe en lige og fair fight med en Ferrari - og overhale den. For så at forsvare positionen ad flere omgange og i perioder holde den ude af DRS-afstand.

Men det var, hvad der udspillede til Miamis Grand Prix mellem Kevin Magnussen og Charles Lerclerc.

Flere gange!

Ferrari-stjernen trak dog det længste strå, og Kevin Magnussen sluttede nummer ti i Florida. Det udløser et enkelt vigtigt point til Haas i konstruktør-VM.

Ingen biler udgik af grandprixet.

Længe lå han til en syvende- eller ottendeplads, men kunne til sidst ikke holde hurtigere bil på bedre dæk bag sig.

- Undskyld gutter. Jeg havde håbet på lidt mere, men fik en lortestart, sagde Magnussen over radioen.

Lewis Hamilton fik ram på Kevin Magnussen til sidst.

Startpositionen som firer var Haas-teamets bedste til et grandprix. Og Kevin Magnussen har ikke startet så langt fremme, siden han var McLaren-kører, i Australien og Tyskland i 2014.

Hans start var dog ikke noget at prale af.

Både ved siden af og bagved kom Pierre Gasly (Alpine) og George Russell (Mercedes) bedre fra linjen og strøg forbi. Charles Leclerc fulgte hurtigt efter, før Magnussen fik ram på ham igen.

Held spillede ind under kvalifikationen, så Magnussen valgte sine kampe med omhu.

Tabet af positionen til Gasly var den mest ærgerlige, for Haas matchede længe Alpines-racerens fart, så løbet kunne have udviklet sig bedre.

Kevin Magnussen og Haas var som flertallet på en medium-hard-strategi. De pittede som nogle af de første på 15. omgang og ‘undercuttede’ ved den lejlighed Charles Leclerc.

Som løbet udviklede sig, var det dog en fordel for flere af de hurtigere bagved at køre den omvendte strategi.

Derfor var Magnussen også chanceløs mod Hamilton og Ocon til sidst.

Nico Hülkenberg forsøgte sig også på hard-dækket til start, men fik ikke det store ud af det. Tyskeren sluttede 15’er.

Kevin Magnussen foran Charles Leclerc.

Max Verstappen fik aldrig sat en tid i kvalifikationsfinalen (Q3) og startede derfor helt nede som nummer ni. Da først DRS blev aktiveret, var Red Bull-raceren usårlig.

Med åben bagvinge lykkedes det ham at overhale Charles Leclerc (Ferrari) og Kevin Magnussen (Haas) på samme tid i sit togt mod fronten.

Allerede efter 14. omgang af de 57 havde Verstappen nået podiets nederste trin.

Han kørte den omvendte strategi af sin teamkammerat med start på det hårde dæk. Hollænderen udnyttede det til at fravriste ham sejren efter sit sene pitstop.

På sine gamle dæk var Sergio Pérez chanceløs.

Fernando Alonso (Aston Martin) rundede podiet af.

Miamis Grand Prix er et surrealistisk show, hvor det ikke er til at komme frem for kendisser og VIP’er, mens almindelige mennesker ikke er i nærheden af at kunne betale for en billet.

For andet år i træk var selve hovedbegivenheden, grandprixet, ikke videre ophidsende.

Men point på hjemmebane var målet for Kevin Magnussen og Haas. Det lykkedes, selv om de gerne ville have haft lidt flere.

Hvad er Kevin Magnussens styrker og svagheder, hvordan er han som racerkører og person. Danskerens løbsingeniør Mark Slade løfter sløret.

