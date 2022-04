Kevin Magnussen scorer point i sit første sprintløb

Sprintløbet på Imola bød på en ottendeplads og et enkelt point til Haas og Kevin Magnussen efter en vanskelig lørdag

Der blev drømt om topplaceringer hos Haas, men på Imola er teamet noget bedre, når det er vådt end tørt.

Haas var ikke videre hurtige under den afsluttende træning og valgte igen en markant anderledes strategi end stort set alle rivaler.

Kevin Magnussen faldt gennem feltet og var på sidste omgang lige ved at ved at falde ud af top otte. Men han holdt fast og scorer et enkelt point.

- Jeg havde ikke rigtig farten. Anyways, et point, gutter, sagde Magnussen på radioen.

Kevin Magnussen tog et enkelt point. Foto: Jan Sommer

Kun lige i begyndelsen kunne Kevin Magnussen holde fast i startplaceringen som firer, hvilket er det bedste resultat i Haas’ historie.

Som det eneste team havde Haas sat begge sine kørere på medium-dækket, mens alle rivaler omkring dem var på det blødere og hurtigere soft-dæk.

Det gav en ulempe i starten, hvor danskeren kom under voldsomt tryk.

Danskeren faldt ned gennem feltet, men holdt sig akkurat i pointene. Foto: Jan Sommer

Han måtte zigzagge en smule for at holde Red Bulls Sergio Pérez bag sig, men slap med en advarsel, og da først DRS blev aktiveret, var han chanceløs for angreb bagfra.

En tidlig safetycar, da Alfa Romeos Guanyu Zhou crashede ud efter kontakt med Alpha Tauris Pierre Gasly, hjalp alle dem på soft, som fik nemmere ved at få gummiet til at holde til samtlige 21 omgange.

Der kom aldrig en fordel ved at starte på det mere holdbare medium-dæk.

Til søndagens Made in Italy Emilia-Romagna Grand Prix starter Max Verstappen forrest. Ferraris Charles Leclerc snuppede hurtigt føringen, men til sidst lykkedes det hollænderen at overhale tilbage.

Leclerc begynder som toer søndag. Foto: Jan Sommer

Bag dem starter Sergio Pérez (Red Bull) og Carlos Sainz (Ferrari).

Mercedes havde ingen fart, og begge kørere starter uden for top ti - som nummer 11 og 14.

På samme strategi som Magnussen lykkedes det Mick Schumacher at avancere to placeringer op til tiendepladsen.

Vejrudsigten giver 60 procents chance for regn, hvilket Haas skal håbe på. VF-22’eren har i Italien været noget mere konkurrencedygtig på regn- og intermediate-dæk.

SE OGSÅ: F1-teknik, du bør kende