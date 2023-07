Kevin Magnussen straffet

Formel 1-køreren Kevin Magnussen sluttede fredag som nummer 13 i kvalifikationen til søndagens grandprix på Spa-banen i Belgien.

Danskeren skulle dermed egentlig indlede grandprixet fra samme position, men Formel 1 har efterfølgende meddelt på deres officielle kanaler at danskeren får en straf på tre placeringer.

Det skete, fordi han hindrede Charles Leclerc (Ferrari) i at komme forbi efter løbskommissærernes mening.

Kvalifikationen blev alligevel en lille optur for den danske Haas-kører, der blot har scoret to point i sæsonen, men som fredag formåede at komme videre fra den første kvalifikationsrunde, der blev kørt efter et heftigt regnskyl.

Teamkammeraten Nico Hülkenberg havde til gengæld en kvalifikation til glemmebogen.

Han fik problemer med sin racer i første kvalifikationsrunde og kom ikke ud af pitten i tilstrækkelig god tid til at kunne ændre på det dårlige facit, han havde i forvejen.

Nico Hülkenberg skal derfor indlede grandprixet som nummer 20 og sidst.

Der køres i øvrigt to løb i weekenden på Spa-banen.

Lørdag skal kørerne i aktion igen, hvor der er både kvalifikation til sprintløbet, og selve sprintløbet køres også lørdag.